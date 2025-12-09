Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn những ngày tới

Theo bản tin dự báo vừa phát đi của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 9 - 12.12, khu vực Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, một số khu vực miền núi và Tây Nha Trang có thể cao hơn. Nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại các điểm từng bị ngập sâu trong các đợt mưa vừa qua. Các địa phương miền núi được cảnh báo cần đặc biệt lưu ý lũ quét và sạt lở đất.

Khánh Hòa vừa mới trải qua trận lũ lịch sử khiến nhiều nơi ngập sâu ẢNH: HL

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án sơ tán dân; chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương phải theo dõi sát mực nước hồ chứa, tổ chức vận hành an toàn, kịp thời thông báo cho người dân vùng hạ du khi có xả lũ.

Sở NN-MT kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa (cả các hồ chứa tư nhân) vận hành phù hợp với diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Các hồ chứa khẩn trương vận hành điều tiết theo quy trình các hồ chứa, đảm bảo hạ thấp mực nước tích để tạo dung tích đón lũ, hạn chế ngập lụt vùng hạ du; xem xét, tính toán nhu cầu dùng nước các hồ để điều tiết về dung tích đảm bảo đón lũ cho đợt mưa này.

Sở Công thương triển khai giải pháp an toàn hồ đập thủy điện, bảo vệ hệ thống điện, không để thiếu hàng hóa thiết yếu; Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của các tuyến cao tốc, quốc lộ trong thời điểm mưa, lũ; kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm để thông báo đến người dân và có biện pháp phối hợp xử lý.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông; đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa T.Ư với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, kịp thời khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi mưa lũ xảy ra; tuyệt đối không được để tình trạng mất kết nối thông tin, liên lạc như đợt mưa lũ vừa qua.