Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ

Chiều 28.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vẫn chìm trong cảnh ngổn ngang sau đợt sạt lở do mưa lớn kéo dài. Những khối đất đá cao hàng chục mét phủ kín mặt đường, nằm chồng chất như những “bức tường” chắn ngang, khiến QL27C, tuyến giao thông huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, bị chia cắt hoàn toàn.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, toàn tuyến QL27C qua đèo ghi nhận 52 điểm sạt lở, trong đó 35 vị trí bị tắc đường hoàn toàn. Đến nay, lực lượng đã khắc phục 41 điểm, còn 11 điểm từ Km44+410 đến Km65+585 vẫn đang bị chia cắt.
Tại nhiều điểm, đất đá từ taluy dương sạt xuống như thác đổ, vùi lấp cả làn đường. Mặt đường những đoạn còn lại cũng xuất hiện hàng trăm ổ gà, vết nứt gãy xen lẫn sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m2. Một chiếc máy xúc vẫn bị kẹt giữa núi đất đá từ ngày 17.11 khi tham gia cứu hộ.
Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang huy động 20 công nhân và 30 đầu thiết bị làm việc ngày đêm để sớm thông tuyến. "Khó khăn hơn là tuyến đèo có mưa liên tục, có khi mới dọn xong một điểm thì sạt lở trở lại", ông Đoàn nói.
Ngoài ra, tại Km44+410, nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường, không thể xử lý bằng cơ giới thông thường. UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ nổ mìn phá đá. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là giải phóng mặt bằng để thông xe bước một qua đèo Khánh Lê trong thời gian sớm nhất.
