Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ

Bá Duy
Bá Duy
29/11/2025 07:03 GMT+7

Những khối đất đá cao hàng chục mét vẫn chồng lên mặt đường như bức tường chắn ngang giữa đèo Khánh Lê, cùng hàng chục điểm sạt lở liên tiếp khiến QL27C, tuyến huyết mạch nối Khánh Hòa và Lâm Đồng, rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Chiều 28.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vẫn chìm trong cảnh ngổn ngang sau đợt sạt lở do mưa lớn kéo dài. Những khối đất đá cao hàng chục mét phủ kín mặt đường, nằm chồng chất như những “bức tường” chắn ngang, khiến QL27C, tuyến giao thông huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, bị chia cắt hoàn toàn.

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 1.

Đất đá ngổn ngang tại vị trí sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 2.

Tại điểm sạt này, đất đá vùi cả 2 đoạn đường trên và dưới

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 3.

Máy xúc đang thi công dọn dẹp đất đá chiều 28.11

ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, toàn tuyến QL27C qua đèo ghi nhận 52 điểm sạt lở, trong đó 35 vị trí bị tắc đường hoàn toàn. Đến nay, lực lượng đã khắc phục 41 điểm, còn 11 điểm từ Km44+410 đến Km65+585 vẫn đang bị chia cắt.

Tại nhiều điểm, đất đá từ taluy dương sạt xuống như thác đổ, vùi lấp cả làn đường. Mặt đường những đoạn còn lại cũng xuất hiện hàng trăm ổ gà, vết nứt gãy xen lẫn sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m2. Một chiếc máy xúc vẫn bị kẹt giữa núi đất đá từ ngày 17.11 khi tham gia cứu hộ.

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 4.

Vị trí xe khách bị tai nạn khiến 6 người chết, do sạt lở đêm 16.11 tại Km 45 QL27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 5.

Do mưa lớn kéo dài, đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, chiếc xe khách bị tai nạn vẫn còn nằm yên tại hiện trường (điểm sạt bên phải hình)

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 6.

Đến ngày 28.11, lực lượng chức năng đã khắc phục 41 điểm, còn 11 điểm từ Km44+410 đến Km65+585 vẫn đang bị chia cắt

ẢNH: BÁ DUY

Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang huy động 20 công nhân và 30 đầu thiết bị làm việc ngày đêm để sớm thông tuyến. "Khó khăn hơn là tuyến đèo có mưa liên tục, có khi mới dọn xong một điểm thì sạt lở trở lại", ông Đoàn nói.

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 7.

Ngoài việc sạt lở đất đá, hiện tại đèo Khánh Lê cũng bị sụt lún mặt đường nghiêm trọng

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 9.

Tại Km36+700, mặt đường và taluy âm sụt lún dài 100 m, rộng 10 m

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 10.

Tại điểm sụt lún này, nền đường bị sụt gần 5 m

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 11.

Nhiều khối đá lớn nằm chắn toàn bộ mặt đường, vượt quá khả năng xử lý của máy xúc và máy ủi

ẢNH: BÁ DUY

Cận cảnh đèo Khánh Lê ngổn ngang đất đá sau mưa lũ - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không lên khu vực đèo Khánh Lê để đảm bảo an toàn và tránh gây cản trở cho máy móc

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, tại Km44+410, nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường, không thể xử lý bằng cơ giới thông thường. UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ nổ mìn phá đá. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là giải phóng mặt bằng để thông xe bước một qua đèo Khánh Lê trong thời gian sớm nhất.

