Loạt dự án điện tái tạo tỉ đô sẽ được khởi công, khánh thành ngày 19.12

Đó là dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh làm chủ đầu tư với diện tích gần 110 ha tại phường Cửa Ông, dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng (thuộc Quy hoạch điện 8), sở hữu quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỉ USD.

Tại Hà Tĩnh, 2 dự án điện gió có quy mô lớn với tổng đầu tư gần 40.000 tỉ đồng sẽ được khởi công dịp này. Cụ thể, dự án nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 22.647 tỉ đồng, công suất gần 500 MW, dự kiến sản xuất hơn 1.322 GWh điện mỗi năm; nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, sản lượng điện khoảng 1.053,3 GWh/năm, với tổng vốn đầu tư 17.051 tỉ đồng. Cả hai dự án đều do Công ty CP Năng lượng VinEnergo, thành viên của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư, góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia.

Tại Cần Thơ, Công ty CP Năng lượng ST2 cùng Công ty CP Xuân Cầu cũng sẽ khởi công nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2, với công suất thiết kế 90 MW. Dự án có tổng mức đầu tư 3.728 tỉ đồng, tiếp tục mở rộng nguồn điện sạch cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiều dự án điện quan trọng được khởi công và khánh thành ẢNH: NG.NGA

Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến khởi công và khánh thành 18 công trình, gồm 9 dự án khởi công và 9 dự án đưa vào vận hành.

Trong đó, năng lượng tái tạo có nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 với tổng đầu tư 1.089 tỉ đồng tại Quảng Trị, được xây dựng với mục tiêu bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của tỉnh Quảng Trị. Thứ 2 là nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư 905 tỉ đồng, sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và phục vụ nhu cầu điện tại khu vực Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Cả hai dự án này đều do EVNGENCO2, thành viên của EVN đảm nhận.

Ngoài ra, có dự án nhà máy điện Quảng Trạch 2 công suất 1.500 MW gồm hai tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỉ đồng, sử dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp hiện đại. Dự án thuộc danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG quan trọng, được ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Trước đây, dự án được phê duyệt sử dụng nhiên liệu than, song đã được Chính phủ chấp thuận chuyển đổi sang sử dụng khí LNG nhằm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 55, trong đó nhấn mạnh lộ trình giảm tỉ trọng điện than, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.

Dịp này, EVN cũng khởi công loạt dự án lưới điện quan trọng như các trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, 220 kV Hồng Ngự, nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ. Đặc biệt, dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du với tổng vốn đầu tư 1.432 tỉ đồng sẽ được khởi công, hướng tới cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục cho khu vực xã đảo. Cùng với đó, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực huyện Côn Đảo cũ, tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, cũng sẽ được đưa vào vận hành, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định, đồng thời củng cố an ninh, chủ quyền biển đảo.

Tại khu vực phía bắc, nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng cũng sẽ được khánh thành toàn bộ, sau khi Tổ máy số 1 đã phát điện từ tháng 8. Khi vận hành đầy đủ, công trình sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh, tận dụng hiệu quả nguồn nước xả thừa trong mùa lũ, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia.



