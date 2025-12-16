Sẵn sàng đóng điện cho chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẳng định: "Tất cả đã sẵn sàng, kịp thời đóng điện cho chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành vào ngày 19.12 tới". Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan đã biểu dương Công ty Điện lực Đồng Nai, các nhà thầu và các đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) đã thi công hoàn thành công trình vượt tiến độ.

"Việc hoàn thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối đã góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng cao phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành và đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực lân cận. Đồng thời tạo nền tảng hạ tầng điện "đi trước một bước", phù hợp chiến lược phát triển sân bay Long Thành với công suất lên đến 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm", ông Bùi Quốc Hoan nhấn mạnh.

Lễ khánh thành Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối để cấp điện cho sân bay Long Thành ẢNH: EVNSPC

[FLYCAM] Trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành vừa khánh thành

Đây là công trình điện hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng phục vụ sự kiện đón chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19.12 tới và giai đoạn vận hành ban đầu của sân bay. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng được PC Đồng Nai triển khai qua hai giai đoạn.

Toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA ẢNH: EVNSPC

Các hạng mục chính và công nghệ của công trình bao gồm đường dây 110kV 2 mạch với chiều dài 3,8km; hạng mục trạm gồm 2 máy biến áp 40 MVA (tổng 80 MVA) cùng 6 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Trạm được thiết kế đạt chuẩn TBA 110kV không người trực của EVNSPC; toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất.

Lãnh đạo EVNSPC và PC Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp trong việc hoàn thành đóng điện vượt tiến độ công trình ẢNH: EVNSPC

Trước khi công trình này được đưa vào vận hành, EVNSPC yêu cầu PC Đồng Nai nỗ lực đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho đại công trường sân bay Long Thành, góp phần quan trọng để dự án sân bay hoàn thành các mốc thi công quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai biểu dương ngành điện đã giữ vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và hỗ trợ Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Công trình điện quan trọng này là minh chứng cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành điện và quyết tâm của tỉnh trong việc đưa sân bay Long Thành về đích đúng tiến độ.

Dịp này, lãnh đạo EVNSPC và PC Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp trong việc hoàn thành đóng điện vượt tiến độ công trình "Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối".