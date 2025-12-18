Chiến dịch Quang Trung: Người trẻ thần tốc dựng lại nhà cho người dân sau thiên tai

"X UNG TRẬN" GIỮA THIÊN TAI

Những ngày giữa tháng 12, khi ánh nắng hiếm hoi vừa kịp hong khô mặt đất sau chuỗi ngày mưa lũ lịch sử, những ngôi làng ở xã vùng cao A Vương (TP.Đà Nẵng) bỗng trở nên rộn ràng khác lạ. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa gõ chan chát hòa cùng tiếng cười nói của những đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện, màu áo công an vang lên giữa núi rừng. Nơi từng oằn mình chống chọi với sạt lở, lũ quét, nay trở thành "đại công trường" của Chiến dịch Quang Trung" đang được triển khai với tinh thần thần tốc, quyết liệt và đầy nhân văn, đó là "xây dựng lại nhà ở cho người dân sau thiên tai".

Tuổi trẻ Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ, vận chuyển gỗ để dựng lại nhà mới cho người dân xã A Vương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", thanh niên TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, huy động đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực tiếp về cơ sở, sát cánh cùng chính quyền địa phương giúp dân sửa chữa, xây mới nhà ở bị hư hại. Dù là những người thợ không chuyên nhưng họ luôn mang trong mình tinh thần xung kích, tình nguyện cao nhất. Ở mỗi điểm xây dựng, các nhóm thanh niên nhanh chóng chia nhau công việc. Người đào móng, người vận chuyển vật liệu, người trộn bê tông, gia cố tường, lợp mái. Công việc nặng nhọc, thời tiết mưa lạnh, đường sá trơn trượt nhưng không ai chùn bước.

Trung úy Hồ Hoàng Thiện, đoàn viên Công an TP.Đà Nẵng, chia sẻ dù không phải là thợ xây chuyên nghiệp nhưng mỗi người đều nỗ lực học hỏi, làm tất cả các phần việc từ đào móng, vác xi măng đến lợp mái...

Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đội mưa xây lại nhà cho người dân vùng núi lở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là trách nhiệm của người trẻ trước những mất mát của bà con sau thiên tai. Mỗi viên gạch đặt xuống là thêm một niềm hy vọng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đó là động lực và cũng là niềm tự hào của chúng tôi", trung úy Thiện nói.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng, cho biết lực lượng thanh niên công an chính là hạt nhân trong Chiến dịch Quang Trung lần này. "Tinh thần vì nhân dân phục vụ phải được thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi đoàn viên, thanh niên Công an TP.Đà Nẵng. Với tinh thần xung kích, kỷ luật và trách nhiệm, đoàn viên, thanh niên quyết tâm đảm bảo tiến độ thần tốc theo đúng mục tiêu đề ra", thiếu tá Đức khẳng định.

Những căn nhà mới được dựng lên với tinh thần thần tốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thiếu tá Bùi Anh Đức cũng cho hay chiến dịch không chỉ yêu cầu nhanh mà còn phải bền, chắc. Trước những mất mát nặng nề của người dân, lực lượng thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đã huy động đoàn viên khỏe, có kỹ năng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu hỗ trợ. Mục tiêu đặt ra là mỗi căn nhà hoàn thành đều phải thực sự trở thành một mái ấm vững vàng, an toàn trước mùa mưa bão tiếp theo.

"L ÀM ĐẾN ĐÂU CHẮC ĐẾN ĐÓ"

Với phương châm "làm đến đâu chắc đến đó", các đội hình thanh niên làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ, từng ngày để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều căn nhà được hoàn thiện phần thô chỉ trong thời gian ngắn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và kiên cố. Thành quả lớn nhất của chiến dịch chính là những mái nhà mới khang trang, dần thay thế cho những đống đổ nát sau thiên tai.

Lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia xây dựng nhà ở xã vùng cao A Vương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh A Vô Hợp (31 tuổi, thôn A Tép, xã A Vương) xúc động khi đứng trước căn nhà mới của gia đình đang dần hoàn thành. Trận sạt lở cuối tháng 10 đã vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà cũ, đẩy vợ chồng anh vào cảnh trắng tay.

"Sau thiên tai, tôi tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. May mắn nhờ có đoàn viên, thanh niên làm ngày làm đêm, không quản nắng mưa. Anh em làm rất nhanh, rất chắc chắn; từ lúc động thổ đến khi cất nóc chỉ vài ngày, đúng là thần tốc. Mái nhà này không chỉ che nắng che mưa mà còn là tình thương, là động lực để gia đình tôi tiếp tục sống tốt hơn", anh Hợp nghẹn ngào nói.

Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng cũng trực tiếp về xã A Vương thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện, tiếp thêm tinh thần để lực lượng áo xanh bám công trường đến ngày hoàn thành.

Anh Nguyễn Bá Duân (thứ 2 từ phải qua), Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng, thăm hỏi, tặng quà lực lượng thanh niên tham gia xây dựng nhà ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh thầm lặng của tuổi trẻ. Anh Duân khẳng định, thanh niên đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích, không ngại khó, ngại khổ. Từ đào móng, vận chuyển vật liệu đến gia cố tường, sửa chữa mái nhà, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng tinh thần "Chiến dịch Quang Trung".

"Không chỉ mang đến những ngôi nhà mới, chiến dịch tại xã A Vương cũng như nhiều xã, phường khác còn để lại dấu ấn đẹp về tinh thần xung kích, nghĩa tình của tuổi trẻ TP.Đà Nẵng. Trong gian khó, màu áo xanh thanh niên thêm một lần khẳng định vai trò tiên phong, sẵn sàng đi đầu vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân vùng thiên tai", anh Duân khẳng định.

Những căn nhà mới đang dần hình thành sau thiên tai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lưu Văn Khương, Phó chủ tịch UBND xã A Vương, cho hay bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho địa phương ước tính khoảng 58,8 tỉ đồng. Sạt lở đất và lũ lụt làm hư hỏng, đổ sập nhiều nhà cửa. Qua thống kê, ngoài 19 hộ bị hư hỏng nhẹ đã được khắc phục, còn 15 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng từ 70% trở lên, thậm chí sập hoàn toàn.

"Vì vậy "Chiến dịch Quang Trung" triển khai tại xã A Vương mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên Công an TP.Đà Nẵng đã giúp địa phương giảm bớt rất nhiều áp lực. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện rõ nét tinh thần vì dân phục vụ rất rõ nét", ông Khương chia sẻ.