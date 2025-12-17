Thanh niên Cà Mau đối thoại Chủ tịch tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển số

Chiều 17.12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên, chủ đề "Thanh niên Cà Mau tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu toàn tỉnh. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cho rằng đây là dịp quan trọng để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên ẢNH: G.B

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài cho biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự đồng hành của chính quyền, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển. Việc triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027 đã tạo điều kiện, cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời khẳng định đây là dịp quan trọng để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong học tập, lập nghiệp và làm chủ khoa học, công nghệ. Theo ông, thời gian qua, tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, sản xuất, dịch vụ; đổi mới sáng tạo từng bước lan tỏa, thu hút nhiều tài năng trẻ, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Anh Trịnh Chí Hải, Bí thư Chi đoàn Báo phát thanh Truyền hình Cà Mau có ý kiến về chính sách khởi nghiệp và sáng tạo cho sinh viện ẢNH: G.B

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên liên quan đến chuyển đổi số, cơ hội việc làm, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ; môi trường văn hóa, thể thao và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong không khí dân chủ, cầu thị, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc về chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng công nghệ.

Để phát huy vai trò lực lượng trẻ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nhận thức sâu sắc thanh niên là nguồn lực quan trọng, chủ động "giao việc", xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nhân, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, yêu cầu tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tạo môi trường thuận lợi để thanh niên cống hiến, đào tạo kỹ năng, nhân rộng mô hình khởi nghiệp hiệu quả, hỗ trợ đăng ký thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện hơn 300.000 thanh niên toàn tỉnh có nhiều đóng góp trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới ẢNH: G.B

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi thanh niên Cà Mau phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo với "5 chủ động": học tập, nghiên cứu khoa học; đóng góp sáng kiến hoàn thiện thể chế; quản trị thông minh; khởi nghiệp sáng tạo; giao lưu, hội nhập quốc tế. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 300.000 thanh niên toàn tỉnh có nhiều đóng góp trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và vận hành chính quyền điện tử tại cơ sở.