Cà Mau đôn đốc thi công cao tốc Đất Mũi khi giải phóng mặt bằng đạt 95%

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau ngày 16.12 cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, thăm hỏi, động viên và đôn đốc các kỹ sư, công nhân đang thi công dự án cao tốc thành phần Cà Mau - Cái Nước, thuộc tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Chuyến đi tập trung vào kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các hạng mục kỹ thuật ngay sau thời điểm khởi công.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (trái) đến khảo sát, thăm hỏi, động viên và đôn đốc các kỹ sư, công nhân đang thi công dự án cao tốc thành phần Cà Mau - Cái Nước ẢNH: CTV

Theo thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó giám đốc Ban Trường Sơn Nam (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), hiện đơn vị đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục nền tảng phục vụ thi công như đường công vụ, công trình phụ trợ, trạm trộn, cọc khoan nhồi, bãi đúc dầm và bơm cát tại một số vị trí trên tuyến. Đây là những bước chuẩn bị mang tính quyết định cho tiến độ thi công chính thức của dự án.

Về nguồn vật liệu, đến thời điểm này công trình đã đảm bảo nguồn cát san lấp và đá theo yêu cầu. Các nhà thầu trong liên danh đang triển khai các hạng mục đúng kế hoạch, trong đó các cầu bắc qua Sông Đốc đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi.

Song song đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh. Ông Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết, đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Chủ tịch UBND cấp xã đã phê duyệt 40 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.644 hộ dân và 5 tổ chức, với tổng kinh phí trên 1.547 tỉ đồng. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao được 679/713 ha, đạt tỷ lệ 95%.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đến nay, mặt bằng đã bàn giao được 679/713 ha, đạt tỷ lệ 95% ẢNH: G.B

Tính đến ngày 15.12, có 8 xã gồm Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi đã hoàn tất bàn giao mặt bằng 100%. Xã Lương Thế Trân đạt gần 98%, trong khi xã Khánh An đạt 76%.

Tại buổi khảo sát, ông Huỳnh Quốc Việt đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công khi chủ động triển khai công việc ngay từ những ngày đầu khởi công. Đồng thời khẳng định cao tốc Cà Mau - Đất Mũi là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau và toàn khu vực ĐBSCL.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm tiến độ công trình, đồng thời chú trọng an toàn lao động và chất lượng thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai, với mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng để triển khai dự án.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài 92 km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng vốn gần 59.000 tỉ đồng, thực hiện theo lệnh khẩn cấp và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.