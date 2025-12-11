Hà Nội 'thần tốc' giải phóng mặt bằng Vành đai 1, bồi thường, thu hồi đất 1.295 hộ dân

Số liệu nêu trên được đưa ra tại Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), diễn ra chiều 11.12.

Công nhân tiến hành phá dỡ công trình trên đường Láng (thuộc P.Giảng Võ) trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 1 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trong nhiều năm, khu vực dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là một trong những điểm "nóng" về hạ tầng và ùn tắc giao thông.

Đã giải quyết điểm nghẽn phức tạp nhất

Với mặt cắt đường hẹp, mật độ dân cư cao, hạ tầng xuống cấp, người dân bị hạn chế sửa chữa, xây dựng, bức xúc xã hội kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và mỹ quan đô thị.

"Vì vậy, việc tháo gỡ điểm nghẽn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân; nâng cao giá trị khai thác đất đai và hiệu quả sử dụng không gian đô thị của thành phố", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tổng diện tích thu hồi đạt 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ và tổ chức. Trong đó, P.Ô Chợ Dừa và P.Giảng Võ đã hoàn thành toàn bộ 591/591 và 795/795 hộ. P.Láng đã hoàn thành 596/597 hộ, còn một tổ chức đang hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng.

Chỉ trong hơn 5 tháng từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1.7.2025), các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân. Trong khi đó, 7 năm vừa qua, các quận cũ chỉ hoàn thành việc bồi thường, thu hồi đất được 686 hộ.

"Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ toàn bộ khu vực này vốn được đánh giá là một trong những điểm nghẽn phức tạp nhất của dự án. Một dấu mốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về hiệu lực thực thi là từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.2025", ông Dũng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen và quà của Ban Thường vụ Thành ủy cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) ẢNH: THANH HẢI

Đề nghị nhân rộng cách làm tại dự án đường Vành đai 1

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ tổ dân phố và nhân dân 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đã đồng thuận thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng hệ thống đường vành đai trên địa bàn thủ đô là rất cấp bách, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương trong Vùng thủ đô Hà Nội.

Do vậy, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành các dự án.

Đối với dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương có dự án đi qua tiếp tục phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng các khu vực đã được giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. Đồng thời, vận động nhân dân chỉnh trang đường phố sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị…

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Hà Nội cũng đề nghị nhân rộng cách làm, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 trên tinh thần giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án bảo đảm tiến độ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và bảo đảm môi trường ở khu vực thi công.