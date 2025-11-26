Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội cấm xe máy xăng theo khung giờ trong Vành đai 1 từ 1.7.2026

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/11/2025 18:34 GMT+7

Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực từ 1.7.2026, và áp dụng trong Vành đai 3 từ ngày 1.1.2030.

Chỉ cho xe không phát sinh khí thải lưu thông trong vùng phát thải thấp

Chiều 26.11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12.12.2024, quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn TP.Hà Nội.

Hà Nội cấm xe máy xăng theo khung giờ trong Vành đai 1 từ 1.7.2026- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Theo nghị quyết, trong vùng phát thải thấp, Hà Nội cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng dầu), Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng dầu hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đồng thời cấm xe máy xăng dầu lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Hà Nội cũng sẽ cấm lưu thông xe tải trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng phát thải thấp, nhằm giảm lượng khí thải lớn từ nhóm xe nặng.

Vùng phát thải thấp sẽ hạn chế hoạt động đối với xe ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4, tiến tới cấm lưu thông vào vùng phát thải thấp theo giờ hoặc theo khu vực. Đây là biện pháp được đánh giá sẽ tác động lớn tới thói quen di chuyển trong nội đô, nhất là với xe cũ, xe tiêu hao nhiều nhiên liệu.

Hà Nội cấm xe máy xăng theo khung giờ trong Vành đai 1 từ 1.7.2026- Ảnh 2.

Từ 1.7.2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy xăng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1.7.2026

Về lộ trình, từ ngày 1.7.2026 thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Từ ngày 1.1.2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (gồm 9 phường trong Vành đai 1 và 5 phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ ngày 1.1.2030 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào (36 phường, xã, gồm 14 phường khu vực Vành đai 2, và 22 xã, phường: Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài).

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí để xác định vùng phát thải thấp phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Có 3 tiêu chí để xác định vùng phát thải thấp: Một là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hai là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. Ba là khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu 1 năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao lập đề án vùng phát thải thấp đối với các khu vực trong phạm vi Vành đai 3 trở vào. Ngoài phạm vi Vành đai 3, thành phố giao UBND cấp xã tổ chức lập đề án.

Trong khi siết các xe chạy xăng dầu, Hà Nội đồng thời tạo điều kiện cho phương tiện xanh, gồm: xe không phát thải; xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh; phương tiện thân thiện môi trường…

