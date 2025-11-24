UBND TP.Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp (khu vực hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhằm cải thiện chất lượng không khí); dự thảo Nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu/người khi đổi xe máy xăng sang xe điện ẢNH: KHẮC HIẾU

Trong dự thảo nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn, thành phố đề xuất hỗ trợ cho cá nhân thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe máy xăng - phóng viên) khi chuyển đổi sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng xanh (có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên) với mức 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một xe trong thời gian từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến trước ngày 1.1.2031.

Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy khi chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1.1.2031; riêng đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%.

Ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay với toàn bộ giá trị hợp đồng vay đối với các cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (gói trả góp không quá 12 tháng) tại đơn vị bán hàng có phối hợp với công ty tài chính, ngân hàng thương mại.

Đối với phương tiện thuộc sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, khi thực hiện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh theo quy định và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp cho doanh nghiệp đó thì được hỗ trợ 100% lệ phí.

Để hạn chế phương tiện cá nhân, thành phố đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn.

Năm 2030 sẽ áp dụng vùng phát thải thấp trong phạm vi Vành đai 3

Đối với dự thảo nghị quyết về vùng phát thải thấp, thành phố đề xuất lộ trình thực hiện từ ngày 1.7.2026 thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (trong phạm vi 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Hà Nội đề xuất từ năm 2030 sẽ áp dụng vùng phát thải thấp trong phạm vi Vành đai 3 ẢNH: TUẤN MINH

Từ ngày 1.1.2028, thành phố đề xuất áp dụng vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (phạm vi 14 phường, gồm 9 phường khu vực đường Vành đai 1 và 5 phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ ngày 1.1.2030, thành phố sẽ thực hiện vùng phát thải thấp trong phạm vi Vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. Cụ thể, gồm 14 phường khu vực đường Vành đai 2 và các phường, xã: Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại điều 4 nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Nghị quyết xác định tiêu chí vùng phát thải thấp gồm: khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch thủ đô Hà Nội; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D - F theo TCVN và khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Tại các khu vực vùng phát thải thấp, thành phố sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực; cấm xe máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp. Đồng thời, thành phố cũng hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

Hà Nội cũng đặt lộ trình từ ngày 1.1.2035 sẽ hạn chế lưu thông loại phương tiện giao thông đường bộ, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ theo điều kiện thực tế.

Hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng Vành đai 1 có khoảng 450.000 xe. Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội lần thứ 28 diễn ra từ ngày 26 - 28.11, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết nêu trên.