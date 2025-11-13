Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

Tại kỳ họp chuyên đề diễn ra chiều 13.11, 100% các đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã tán thành, bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội, giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 ẢNH: NGUYỄN HỢP

Trước đó, cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (54 tuổi); quê quán ở xã Ứng Hòa (Hà Nội). Trình độ học vấn: cử nhân kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bà được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Về quá trình công tác, từ tháng 7.1990 - tháng 7.2007, bà Hà là cán bộ Chi cục quốc doanh; cán bộ Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp, rồi lần lượt giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Hà Tây (cũ).

Từ tháng 8.2007 - tháng 6.2012, bà Hà giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, rồi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập với TP.Hà Nội.

Đến tháng 6.2012, bà Hà giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ); tháng 6.2016, bà là Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP.Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội.

Bà Hà tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đến tháng 12.2020 thì được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội.