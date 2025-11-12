Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giới thiệu các nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/11/2025 18:29 GMT+7

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã thống nhất giới thiệu 2 phó bí thư Thành ủy là bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Chiều 12.11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Đức Trung

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nhân sự do Trung ương giới thiệu).

Biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, cơ cấu phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội có 3 người (tăng 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt); cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường giảm 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt.

Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Sau khi HĐND cấp tỉnh quyết định, Thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn.

Dự kiến chiều mai 13.11, HĐND TP.Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

