Thời sự

Hà Nội chi 869 tỉ bổ cập nước sông Tô Lịch, xử lý úng ngập

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/11/2025 10:25 GMT+7

UBND TP.Hà Nội quyết định chi 869 tỉ đồng để đầu tư cải tạo kênh Thụy Phương, nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, tây hồ Tây, Ciputra.

UBND TP.Hà Nội vừa ra quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để "cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, tây hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Hà Nội chi khẩn cấp 869 tỉ bổ cập nước sông Tô Lịch, xử lý úng ngập - Ảnh 1.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở

ẢNH: TUẤN MINH

Theo quyết định, công trình khẩn cấp nhằm cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước.

Công trình sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, tây hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Công trình sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng là các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô. Công trình dự kiến chi phí khoảng 869 tỉ đồng, bằng ngân sách thành phố, hoàn thành trong quý 3/2026.

Hà Nội vừa trải qua 2 đợt ngập úng diện rộng do mưa lớn. Trong đó, các khu vực Ecohome, Đoàn Ngoại giao, tây hồ Tây có một số điểm bị ngập sâu và kéo dài. UBND TP.Hà Nội đã đưa ra giải pháp xây dựng các hồ chứa, như hồ Xuân Đỉnh (khoảng 5 ha), hồ Cổ Nhuế 1 (10 ha), hồ Cổ Nhuế 2 (9,8 ha), hồ thuộc khu đô thị thành phố giao lưu (5 ha), hồ Liên Mạc 1 (13 ha), hồ Thụy Phương 2 (14,5 ha)…

TP.Hà Nội cũng thông báo dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

Cụ thể, thành phố lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị tây hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống hiện nay.

