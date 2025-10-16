Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch hai bên bờ sông Tô Lịch

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
16/10/2025 15:48 GMT+7

Chính quyền sở tại đang tổ chức lấy ý kiến người dân về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch.

UBND P.Ngọc Hà (Hà Nội) vừa ban hành Thông báo số 14 công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Tô Lịch.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch hai bên bờ sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch

ẢNH: NGỌC HÀ

Thông báo được niêm yết 20 ngày tại trụ sở UBND P.Ngọc Hà, ở địa chỉ số 25 Liễu Giai (P.Ngọc Hà, Hà Nội) và trên trang thông tin điện tử của phường.

Trong thời gian công khai, các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi ý kiến góp ý qua phiếu lấy ý kiến.

Theo P.Ngọc Hà, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch ở Hà Nội là một dự án lớn, mục tiêu tạo không gian công cộng xanh - thân thiện với môi trường ven sông. 

Dự án không chỉ mang lại cảnh quan xanh, không gian thư giãn cho người dân Hà Nội mà còn góp phần cải thiện môi trường, ổn định dòng chảy, giảm ô nhiễm cho sông Tô Lịch.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ có diện tích sử dụng đất gần 738.000 m2, với tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 4.665 tỉ đồng.

Địa điểm xây dựng dự án đi qua địa bàn các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

UBND TP.Hà Nội dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ...

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.

Tin liên quan

Hà Nội đề xuất chi 4.665 tỉ đồng tái thiết 2 bờ sông Tô Lịch

Hà Nội đề xuất chi 4.665 tỉ đồng tái thiết 2 bờ sông Tô Lịch

Theo tính toán của TP.Hà Nội, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cần mức tổng đầu tư sơ bộ là hơn 4.665 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

sông Tô Lịch quy hoạch công viên hà nội Ô nhiễm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận