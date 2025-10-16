Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch hai bên bờ sông Tô Lịch

UBND P.Ngọc Hà (Hà Nội) vừa ban hành Thông báo số 14 công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Tô Lịch.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch ẢNH: NGỌC HÀ

Thông báo được niêm yết 20 ngày tại trụ sở UBND P.Ngọc Hà, ở địa chỉ số 25 Liễu Giai (P.Ngọc Hà, Hà Nội) và trên trang thông tin điện tử của phường.

Trong thời gian công khai, các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi ý kiến góp ý qua phiếu lấy ý kiến.

Theo P.Ngọc Hà, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch ở Hà Nội là một dự án lớn, mục tiêu tạo không gian công cộng xanh - thân thiện với môi trường ven sông.

Dự án không chỉ mang lại cảnh quan xanh, không gian thư giãn cho người dân Hà Nội mà còn góp phần cải thiện môi trường, ổn định dòng chảy, giảm ô nhiễm cho sông Tô Lịch.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ có diện tích sử dụng đất gần 738.000 m2, với tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 4.665 tỉ đồng.

Địa điểm xây dựng dự án đi qua địa bàn các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

UBND TP.Hà Nội dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ...

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.