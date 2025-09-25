Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp) cho biết, theo ghi nhận của đơn vị này, trong ngày 23.9, nước ở khu vực thượng nguồn có màu xanh sẫm, không phải màu đen. Nước sông Tô Lịch đổi màu là do nhận nguồn nước từ các hồ chứa xung quanh. “Qua đợt phòng chống bão và ngừng nhận nước từ các hồ xung quanh, nước sẽ trở lại màu xanh”, vị này lý giải thêm.