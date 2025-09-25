Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước

Tuấn Minh
Tuấn Minh
25/09/2025 14:37 GMT+7

Sau khi chính thức được bổ sung nước từ 2 nguồn chính là hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (P.Thanh Liệt), sông Tô Lịch (Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 1.

Thời điểm đầu tháng 9, Hà Nội chính thức bổ cập nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, phục vụ cho dự án “hồi sinh” dòng sông này. Dự án mang lại những tín hiệu tích cực khi màu xanh rêu xuất hiện trên mặt sông, không còn tình trạng ô nhiễm đen đặc kéo dài như trước. Rác thải trên mặt sông được vớt và xử lý liên tục.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 2.

Màu nước xanh trên sông Tô Lịch (đoạn cầu Bắc Linh Đàm) sáng 24.9. Đây là khu vực gần hạ lưu sông, trước kia luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 3.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 4.

Những ngày qua, Công ty thoát nước Hà Nội cũng đã lắp đặt thí điểm 2 máy sục khí và các bè thủy sinh trên sông Tô lịch sau khi sông được nạo vét bùn và bổ cập nước từ 2 nguồn với mục đích giúp tăng ô xy, nâng khả năng tự làm sạch nước, tạo sự sống cho các sinh vật thủy sinh và cảnh quan môi trường

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 5.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 6.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 7.

Các công nhân thu gom rác tại một miệng cống lớn gần nút giao Cầu Giấy - Láng sáng 18.9. Xuôi dòng sông Tô Lịch từ đây đến đường Hoàng Quốc Việt, không khó để bắt gặp những đàn cá bơi trên mặt nước.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 8.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 9.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 10.

Đập dâng Thanh Liệt trên sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thiện, là một trong chuỗi 3 đập dâng nhằm điều hòa và làm sạch dòng chảy. Công trình này đóng vai trò như một cửa điều tiết, giúp giữ và kiểm soát mực nước, đặc biệt trong mùa khô, nhằm cải thiện chất lượng nước và giảm ô nhiễm. Đập được thiết kế gồm 2 lớp liên hoàn, trong đó, có đài quan sát để giám sát dòng chảy trên sông.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 11.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, đoạn sông Tô Lịch từ phố Thượng Đình đến Giáp Nhất lại “đổi màu”. Chiều 24.9, trời nắng lớn, khi di chuyển qua đây, người dân vẫn cảm nhận có mùi hôi bốc lên dù đã giảm đáng kể so với thời điểm trước.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 12.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 13.

Đặc biệt, tại khu vực chợ tạm (phố Cầu Mới) đến ga Láng, trên mặt sông nổi nhiều rác thải. "Những ngày đầu khi nước hồ Tây mới bổ cập về, màu nước khu vực này xanh trong, mực nước dâng đầy, mùi hôi thối cũng biến mất. Tuy nhiên, màu xanh chỉ duy trì khoảng 3 ngày thì mặt nước bắt đầu đổi màu", chị Nguyễn Thị Tuyền, chủ cửa hàng nằm cạnh bờ sông, đoạn gần Ngã Tư Sở (P.Thanh Xuân), chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 14.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 15.

Theo ghi nhận, vào chiều 24.9, tại khu vực thượng nguồn sông Tô Lịch (đường Hoàng Quốc Việt), nước đã “đổi màu” so với trước đó 4 ngày

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 16.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 17.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 18.

Theo quan sát, thời điểm 15 giờ ngày 24.9, dòng nước từ 2 đường ống đã tạm ngừng bổ cập. Nước sông Tô Lịch tại đoạn này có dấu hiệu không còn dòng chảy liên tục, xuất hiện hiện tượng cá chết.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 19.

"Hôm nay nước không còn xanh trong như mấy hôm đầu khi nước về liên tục nữa", bà Hải sinh sống gần khu vực đường Hoàng Quốc Việt, chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 20.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 21.
Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 22.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp) cho biết, theo ghi nhận của đơn vị này, trong ngày 23.9, nước ở khu vực thượng nguồn có màu xanh sẫm, không phải màu đen. Nước sông Tô Lịch đổi màu là do nhận nguồn nước từ các hồ chứa xung quanh. “Qua đợt phòng chống bão và ngừng nhận nước từ các hồ xung quanh, nước sẽ trở lại màu xanh”, vị này lý giải thêm.

ẢNH: TUẤN MINH

Hiện trạng sông Tô Lịch sau khi bổ cập 2 nguồn nước- Ảnh 23.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

ẢNH: TUẤN MINH

Thời gian gần đây, Hà Nội đã hoàn thiện 2 dự án tạo nguồn nước để "hồi sinh" sông Tô Lịch, giúp chất lượng nước được cải thiện. Từ quý 3/2025 - quý 4/2027, Hà Nội sẽ thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo hình thức BT, với mức tổng đầu tư sơ bộ là hơn 4.665 tỉ đồng.

https://thanhnien.vn/ha-noi-de-x...


Khám phá thêm chủ đề

