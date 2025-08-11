Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Vingroup chính thức công bố 2 trụ cột mới: Hạ tầng và năng lượng xanh

Hà Khanh
Hà Khanh
11/08/2025 15:10 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố mở rộng thêm hai trụ cột mới là hạ tầng và năng lượng xanh. Đây được coi là bước đi chiến lược, khẳng định tinh thần cống hiến và phụng sự của Vingroup, góp phần đưa khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển mới của Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup vừa quyết định bổ sung 2 trụ cột trọng điểm là hạ tầng và năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột đang dẫn đầu là công nghệ - công nghiệp; thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội. Việc tham gia vào 2 lĩnh vực kiến tạo hạ tầng cơ bản của đất nước là dấu mốc quan trọng đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới của Vingroup, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Vingroup công bố 'mạnh tay' đầu tư vào 2 trụ cột mới - Ảnh 1.

Cầu Hoàng Gia vừa thông xe ngày 15.7 là một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu do Vingroup triển khai xây dựng tại Hải Phòng

Tiên phong đầu tư công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…

Cụ thể, tại trụ cột hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam với các mảng hoạt động là công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics…

Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed hiện đề xuất đầu tư 2 tuyến đường sắt tốc độ cao trong năm 2025. Tại khu vực phía bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai vùng kinh tế trọng điểm từ 4 giờ xuống còn hơn 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy du lịch và dịch vụ.

Tại khu vực phía nam, công ty sẽ triển khai tuyến TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/giờ, kết nối trung tâm thành phố với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút thay vì vài tiếng như hiện nay.

Đặc biệt, Vinspeed đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ.

Bên cạnh mảng công nghiệp đường sắt tốc độ cao, Vingroup cho biết sẽ đầu tư Khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Đầu tư điện gió, pin lưu trữ và tự cung tự cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Ở trụ cột năng lượng xanh, Công ty CP Năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

VinEnergo sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn - chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do chính VinFast sản xuất, từ đó đem lại giải pháp năng lượng toàn diện, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. VinEnergo có kế hoạch đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành cùng các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup triển khai cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc, cảng biển quốc tế, các khu công nghiệp và khu dân cư, góp phần định hình chuẩn mực mới cho phát triển năng lượng và hạ tầng tại Việt Nam và khu vực.

Vingroup công bố 'mạnh tay' đầu tư vào 2 trụ cột mới - Ảnh 2.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được thi công trong gần 10 tháng là minh chứng cho năng lực triển khai thần tốc của Vingroup

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Hưởng ứng bốn Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Vingroup quyết định đầu tư vào hai lĩnh vực kiến tạo đất nước là hạ tầng và năng lượng xanh. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, cùng tinh thần dân tộc mãnh liệt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn tầm quốc tế".

Sau 32 năm phát triển, Vingroup hiện đã thiết lập vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu quốc gia và khu vực. Tính đến 30.6, Vingroup có tổng tài sản đạt 964.439 tỉ đồng; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 130.366 tỉ đồng và 4.509 tỉ đồng.

VinFast và 12 ngân hàng hỗ trợ 'chưa từng có' cho người dân thủ đô đổi sang xe điện

VinFast và 12 ngân hàng hỗ trợ 'chưa từng có' cho người dân thủ đô đổi sang xe điện

Công ty VinFast vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhằm hỗ trợ người dân thủ đô chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Với loạt ưu đãi chưa từng có, quá trình chuyển đổi xanh sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.

