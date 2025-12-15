Thiên tai khốc liệt tại Khánh Hòa năm 2025 gây thiệt hại trên 6.000 tỉ đồng

Chiều 15.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai 2025. Theo báo cáo, chỉ tính đến hết tháng 11, thiên tai đã gây thiệt hại lớn cho Khánh Hòa, ước tính khoảng 6.058 tỉ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân), làm 22 người chết, 20 người bị thương, hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Hơn 100.000 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 31.000 hộ phải sơ tán

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng diễn ra dồn dập, cường độ mạnh, nhiều hiện tượng vượt quy luật thông thường. Trên Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên phạm vi rộng, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp.

Tại Khánh Hòa, thiên tai xảy ra với tần suất cao, liên tiếp và trên diện rộng. Đặc biệt, trong tháng 11.2025, tỉnh đã phải hứng chịu 4 đợt mưa lũ lớn liên tiếp, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa và mực nước vượt mốc lịch sử.

Trong đó, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 - 22.11 gây ngập lụt diện rộng trên toàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Toàn tỉnh có 100.754 hộ với hơn 359.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời cứu trợ một cụ bà cao tuổi trong lũ ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CTV

Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích tại chỗ đã tổ chức sơ tán, di dời 30.903 hộ với gần 119.000 người đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân cũng chủ động di dời tạm thời sang các nhà cao ráo, kiên cố trong khu vực.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 89 nhà sập hoàn toàn, 290 nhà bị hư hỏng, ước thiệt hại gần 28 tỉ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 20.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; trên 664.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 1.800 ha nuôi trồng thủy sản cùng hàng chục nghìn lồng bè bị hư hỏng. Tổng thiệt hại lĩnh vực này ước tính hơn 972 tỉ đồng.

Hạ tầng thủy lợi, đê điều thiệt hại ước khoảng 1.672 tỉ đồng; giao thông thiệt hại khoảng 1.840 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng loạt trường học, cơ sở y tế, khu du lịch, trạm viễn thông, khu công nghiệp, nhà máy thủy điện… bị ngập sâu, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vượt lũ dữ cứu dân thoát vùng nguy hiểm ẢNH. CTV





Khánh Hòa huy động toàn lực khắc phục hậu quả

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hàng loạt công điện, văn bản chỉ đạo; triển khai phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; huy động gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích, cùng hàng nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Nhiều lực lượng khác trên địa bàn tỉnh cũng được huy động tham gia công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng bộ đội giúp dân xây dựng nhà mới sau lũ ẢNH: MH

Ngay sau thiên tai, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội, khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà ở, trường học, trạm y tế, giao thông và hạ tầng thiết yếu.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư 9 công trình khắc phục khẩn cấp với kinh phí 572 tỉ đồng; đồng thời đề xuất đầu tư 2 công trình phòng chống thiên tai quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là Hệ thống thoát lũ phía tây Nha Trang với tổng vốn hơn 5.285 tỉ đồng.

Tranh thủ trời nắng ráo, bộ đội hỗ trợ dân sớm xây dựng lại nhà mới để kịp đón Tết ẢNH: MH

Tỉnh cũng kiến nghị hỗ trợ an sinh xã hội cho khoảng 70.000 hộ dân bị ngập sâu, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp và sớm phê duyệt các dự án hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao khả năng chống chịu thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Lộ rõ những hạn chế sau thiên tai

Bên cạnh những kết quả đạt được, đợt mưa lũ vừa qua cũng bộc lộ không ít hạn chế. Trong đó, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai còn chưa đáp ứng yêu cầu khi thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường. Một số hiện tượng như mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất xuất hiện nhanh, vượt ngoài kịch bản dự báo, khiến việc triển khai ứng phó còn bị động.

Chế độ báo cáo của một số địa phương chưa kịp thời, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, đánh giá thiệt hại và chỉ đạo khắc phục. Công tác phối hợp giữa các ngành đôi lúc chưa chặt chẽ, việc chia sẻ thông tin còn thiếu liên tục.

Ngoài ra, trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực ngập sâu còn thiếu; phương tiện nhỏ như ca nô, xuồng để tiếp cận hẻm, ngõ sâu chưa được bố trí đầy đủ, ảnh hưởng đến hiệu quả ứng cứu tại chỗ. Một số phương án phòng, chống thiên tai ở cơ sở còn chung chung, chưa sát thực tế.

Tại hội nghị, đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đề nghị nên tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc, tránh xảy ra gián đoạn như đợt lũ vừa qua. Từ thực tiễn đó phải sớm thiết lập cơ chế thông tin, chỉ huy để kịp thời điều phối lực lượng, phương tiện trong điều kiện địa bàn bị chia cắt, mất liên lạc (do mất sóng điện thoại), mất điện diện rộng; bảo đảm công tác hậu cần trong chiến đấu với một lực lượng lớn, xa trung tâm chỉ huy.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HL

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng công tác dự báo thời tiết yếu; thông tin xả lũ chưa đến kịp với dân, thậm chí địa phương cũng không nắm hết thông tin dự báo.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho rằng đây là đợt mưa lũ lịch sử, chưa bao giờ có. Trong khó khăn, tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ T.Ư, các địa phương, các lượng lượng và người dân mọi miền Tổ quốc.

Ông Thành thay mặt địa phương bày tỏ lòng cảm ơn đến các tổ chức T.Ư, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể người dân đã hỗ trợ tỉnh vượt qua những khó khăn, sớm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, tạo thêm niềm tin trong nhân dân.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng chỉ ra những hạn chế, trong đó công tác dự báo, hạ tầng thiên tai còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị ẢNH: HL

Ông Phong cũng nhấn mạnh, công tác thông tin, phương tiện cứu hộ bị hạn chế, ngoài vùng lũ cứu hộ thì không vào được, trong thì không ra được, công tác cứu hộ còn lúng túng. Ông cũng chỉ ra sự yếu kém trong việc các đơn vị cung cấp viễn thông bị gián đoạn trong thời gian dài.

"Sau khi có chỉ đạo từ Thường trực Tỉnh ủy và sự hỗ trợ từ lực lượng chuyên nghiệp của bộ đội, công an thì công tác cứu hộ đã đi vào vận hành trơn tru, hoạt động hiệu quả, giảm thiểu thiên tai", ông Phong nhấn mạnh và đề nghị đơn vị nông nghiệp đánh giá toàn diện tất cả các hồ chứa, lên phương án sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người dân trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cần ưu tiên bố trí vốn để sớm xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; trong đó tập trung ưu tiên xây dựng công trình chống ngập, nhất là các vùng bị ngập sâu như khu vực phía tây Nha Trang.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai thời gian qua. Trong đó, các cơ quan báo chí được tặng bằng khen đợt này có Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Nam Trung bộ.