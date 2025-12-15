PC Khánh Hòa thông tin vụ tai nạn điện khiến 1 người tử vong ở Nha Trang

Chiều 15.12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa), cho biết nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn điện xảy ra trên đường dây trung thế đi qua P.Bắc Nha Trang dù mặc áo cam nhưng không phải là người lao động của PC Khánh Hòa.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Đội Quản lý điện Diên Khánh - Khánh Vĩnh và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (PC Khánh Hòa) đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

"Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ tai nạn điện nói trên", ông Lợi thông tin.

Bài viết phản ánh vụ tai nạn điện khiến 1 người tử vong được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận ẢNH: M.X.H

Trước đó, ngày 14.12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ tai nạn điện nói trên, thu hút hơn 4.600 lượt chia sẻ. Theo nội dung được chia sẻ, ngày 7.12, ông V. được cho là đang sửa chữa đường dây điện trung thế tại khu vực thôn Đắc Lộc (P.Bắc Nha Trang). Đến tối cùng ngày, khi ông V. vẫn làm việc trên trụ điện trung thế thì đường dây bất ngờ được đóng điện, khiến nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ.

Người nhà nạn nhân cho biết, lịch cắt điện được thông báo đến 20 giờ mới cấp điện trở lại. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ 15, khi ông V. vẫn đang làm việc trên trụ điện, đường dây đã được đóng điện, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

PC Khánh Hòa cho biết, theo kế hoạch ngày 7.12, ngành điện thực hiện cắt điện từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 để phục vụ Công ty CP Xây dựng và thương mại Đồng Nguyên thi công xây dựng cột, sang dây công trình điện lực bị ảnh hưởng bởi dự án giao thông đi qua khu vực thôn Đắc Lộc (P.Bắc Nha Trang).

Công trình do PC Khánh Hòa ký hợp đồng với Công ty Đồng Nguyên thi công. Đến 18 giờ 48 ngày 7.12, ông Lê Văn Chính, Trưởng nhóm công tác của Công ty Đồng Nguyên, đã ký biên bản bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công.

Đến 18 giờ 50, lực lượng trực ca tiếp nhận hiện trường, hoàn tất các thủ tục và thực hiện đóng điện trở lại tuyến 473 ĐĐE theo quy định. Đến 19 giờ 17, đường dây được đóng điện. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ 20, hệ thống giám sát tự động của ngành điện ghi nhận tín hiệu sự cố trên tuyến.

Đại diện PC Khánh Hòa khẳng định, việc đóng điện chỉ được thực hiện sau khi đơn vị thi công bàn giao hiện trường và cam kết bảo đảm an toàn. Việc nạn nhân có phải là người của Công ty Đồng Nguyên hay do đơn vị nào thuê hiện vẫn đang chờ kết luận chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc liên quan đến dự án mở rộng tuyến QL1 đi cầu Bến Miễu, đoạn từ QL1 đến Tiểu đoàn 2 – E23. Trong quá trình nâng cao cốt đường, lưới điện hiện hữu không còn bảo đảm khoảng cách an toàn, nên chủ đầu tư đã thực hiện đền bù, di dời và xây lắp mới lưới điện, do PC Khánh Hòa thuê đơn vị thi công triển khai.