Thời sự

3 ngày mưa lớn, 7 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
05/12/2025 06:33 GMT+7

Không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây ra mưa lớn liên tục trong 3 ngày vừa qua, khiến 7 tỉnh miền Trung hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục đi sâu, gây mưa lớn cục bộ ở miền Trung. Sau 3 ngày liên tiếp có mưa, nhiều xã, phường ở 7 tỉnh miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

3 ngày mưa lớn, 7 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập sâu trong ngày 4.12 ở P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều hộ dân phải sơ tán

ẢNH: BÁ DUY

Trong 24 giờ qua (từ 0 giờ ngày 4.12 đến 0 giờ ngày 5.12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: xã A Lưới (Huế) có lượng mưa 84,4 mm; Trà Leng (Đà Nẵng) 188 mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 186,6 mm; Nghĩa Điền (Gia Lai) 106,8 mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 115 mm; Phan Dũng (Lâm Đồng) 166,6 mm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, dự báo thời tiết hôm nay 5.12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Dự báo trong sáng nay Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến từ 5 -  10 mm, có nơi trên 15 mm; Quảng Ngãi và Gia Lai có lượng mưa phổ biến từ 5 - 10 mm, có nơi trên 30 mm

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường tại 7 tỉnh, thành miền Trung: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng hôm nay nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

3 ngày mưa lớn, 7 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 2.

Danh sách xã, phường 7 tỉnh miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH:NCHMF

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày hôm qua, mưa lũ tại địa phương này đã làm 1 người chết, 3.296 nhà bị ngập; hơn 3.357 ha cây trồng bị thiệt hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 tàu cá bị chìm.

Ngoài ra, mưa lũ gây ra 16 điểm sạt lở, 4 cầu dân sinh hư hỏng, nhiều tuyến đường ngập lụt, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trong ngày 4.12, các xã, phường tại tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

