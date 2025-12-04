Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh cuối tuần sau, có nơi rét 6 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 4.12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ. Khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1 - 3 độ C; ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh cuối tuần sau, có nơi 6 độ C ẢNH: Đ.H

Dự báo, từ đêm 4 - 5.12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, ở khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 13 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Thời tiết tại Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15 - 18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 4 . Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 3 - 5 m. Từ gần sáng 5.12, vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cho biết, cuối tuần sau (ngày 12 - 13.12), miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh rất mạnh, trời chuyển rét đậm kèm mưa rải rác.

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại miền Bắc giảm 6 - 7 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất khoảng 17 độ C, thấp nhất khoảng 12 - 13 độ C. Trong khi đó, tại Cao Bằng, Lạng Sơn - những tỉnh đầu tiên đón không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 11 độ C, thấp nhất khoảng 6 độ C.

Ông Hoàng Đức Cường, Cục phó cục Khí tượng thủy văn, cho biết trong tháng 12, ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục tăng tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.