Khánh Hòa: Phạt 8,3 triệu đồng tài xế chặn đầu xe, đe dọa người khác

Ngày 16.12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt tài xế N.V.T (33 tuổi, trú P.Nam Nha Trang) với 3 hành vi vi phạm giao thông. Cụ thể, ông T. bị phạt vì đỗ xe bên trái theo chiều lưu thông của đường đôi, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và điều khiển xe có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên. Tổng mức tiền xử phạt là 8,3 triệu đồng.

Tài xế N.V.T bước xuống xe chửi bới, đe dọa tài xế của xe đang lưu thông cùng chiều ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào tối 7.12 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (P.Nam Nha Trang), khi ông T. điều khiển xe ô tô màu trắng đang lưu thông cùng chiều với một xe ô tô khác. Trong lúc di chuyển, ông T. bất ngờ chuyển làn không báo hiệu, cố tình dừng lại chặn đầu xe ô tô phía sau. Sau đó, ông T. mở cửa, bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và đe dọa hành hung tài xế xe bị chặn đầu.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Clip sau khi được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lái xe thiếu ý thức, có dấu hiệu côn đồ. Nhiều người cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khác, đồng thời ảnh hưởng xấu đến văn hóa giao thông.

Tài xế N.V.T làm việc với cán bộ Đội CSGT đường bộ ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Ngay sau khi nắm được thông tin từ clip lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương xác minh, trích xuất hình ảnh và mời ông T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình như trong clip.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những hành vi có tính chất côn đồ, gây mất trật tự công cộng trên đường.