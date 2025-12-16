Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khánh Hòa: Phạt 8,3 triệu đồng tài xế chặn đầu xe, đe dọa người khác

Bá Duy
Bá Duy
16/12/2025 15:07 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt tài xế N.V.T 8,3 triệu đồng vì chặn đầu xe, xuống chửi bới và đe dọa tài xế khác trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Ngày 16.12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt tài xế N.V.T (33 tuổi, trú P.Nam Nha Trang) với 3 hành vi vi phạm giao thông. Cụ thể, ông T. bị phạt vì đỗ xe bên trái theo chiều lưu thông của đường đôi, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và điều khiển xe có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên. Tổng mức tiền xử phạt là 8,3 triệu đồng.

Khánh Hòa: Phạt 8,3 triệu đồng tài xế chặn đầu xe, đe dọa người đi cùng chiều - Ảnh 1.

Tài xế N.V.T bước xuống xe chửi bới, đe dọa tài xế của xe đang lưu thông cùng chiều

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào tối 7.12 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (P.Nam Nha Trang), khi ông T. điều khiển xe ô tô màu trắng đang lưu thông cùng chiều với một xe ô tô khác. Trong lúc di chuyển, ông T. bất ngờ chuyển làn không báo hiệu, cố tình dừng lại chặn đầu xe ô tô phía sau. Sau đó, ông T. mở cửa, bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và đe dọa hành hung tài xế xe bị chặn đầu.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Clip sau khi được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Các ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lái xe thiếu ý thức, có dấu hiệu côn đồ. Nhiều người cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khác, đồng thời ảnh hưởng xấu đến văn hóa giao thông.

Khánh Hòa: Phạt 8,3 triệu đồng tài xế chặn đầu xe, đe dọa người đi cùng chiều - Ảnh 2.

Tài xế N.V.T làm việc với cán bộ Đội CSGT đường bộ

ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Ngay sau khi nắm được thông tin từ clip lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương xác minh, trích xuất hình ảnh và mời ông T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình như trong clip.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những hành vi có tính chất côn đồ, gây mất trật tự công cộng trên đường.

Tin liên quan

Trừ điểm bằng lái tài xế ô tô lạng lách, chặn đầu xe khách trên QL26

Trừ điểm bằng lái tài xế ô tô lạng lách, chặn đầu xe khách trên QL26

Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô con lạng lách, chặn đầu xe khách gây ùn tắc giao thông trên QL26.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa chặn xe đe dọa xử phạt An toàn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận