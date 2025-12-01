Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chiến dịch Quang Trung: Công an Khánh Hòa khởi công xây nhà cho các hộ dân bị lũ cuốn sập

Bá Duy
Bá Duy
01/12/2025 14:06 GMT+7

Trong khuôn khổ 'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công đồng loạt 8 căn nhà tặng các hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ, dự kiến giao nhà trước 31.12.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công đồng loạt 8 căn nhà tặng các hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ, dự kiến giao nhà trước 31.12 với kinh phí hơn 100 triệu đồng mỗi căn trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngày 1.12, tại xã Diên Điền (Khánh Hòa), Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây nhà tặng các hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh.

Công an khánh hòa khởi công xây nhà cho dân Trong Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công đồng loạt 8 căn nhà tặng các hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

ẢNH: V.N

Ngay sau lễ phát lệnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khởi công xây dựng mới 8 căn nhà trao tặng cho 8 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do mưa lũ vừa qua. Các hộ được hỗ trợ gồm gia đình ông Huỳnh Ngọc Hải (thôn Tây 4, xã Diên Điền), bà Bo Bo Thị Súc (thôn Va Ly, xã Cam Hiệp), bà Phạm Thị Tha (thôn Phong Phú 1, P.Hòa Thắng), ông Cao Chiến (thôn Sơn Thành, xã Khánh Vĩnh), ông Pi Năng Dâng (thôn Suối Cát, xã Khánh Vĩnh), ông Chamaléa Vượng (thôn Tập Lá, xã Công Hải), bà Cao Thị Lim và bà Cao Thị Tà Hiên (thôn A Pa 2, xã Khánh Sơn).

Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều khu vực bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, hàng trăm hộ dân mất trắng nhà cửa, tài sản và nguồn sinh kế.

"Đặc biệt, xã Diên Điền, địa bàn rốn lũ của tỉnh với 17 thôn, hơn 35.000 nhân khẩu, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong những thời khắc khó khăn nhất, lực lượng Công an tỉnh đã kịp thời triển khai cứu nạn, sơ tán nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự. Ngay sau khi nước rút, lực lượng Công an tiếp tục "ba cùng" với dân: cùng dọn dẹp, cùng gia cố, cùng dựng lại từng mảng tường, từng mái ngói", Đại tá Thành nói.

Công an khánh hòa khởi công xây nhà cho dân Trong Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 2.

Dự kiến kinh phí xây dựng mỗi căn hơn 100 triệu đồng

ẢNH: V.N

Thực hiện thần tốc "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an Khánh Hòa đã khẩn trương huy động nguồn lực tổ chức khởi công xây dựng lại nhà cho nhân dân để bà con có chỗ ở an toàn nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Dự kiến kinh phí xây dựng mỗi căn nhà hơn 100 triệu đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng tập trung xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và phải giao nhà cho người dân trước 31.12.2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao phần quà của Bộ Công an cho 8 hộ gia đình được khởi công xây nhà.

'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây dựng nhà cho người dân sau thiên tai

'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây dựng nhà cho người dân sau thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 234/CĐ-TTg về phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Xem thêm bình luận