Chủ tịch TP.Đà Nẵng: Triển khai Nghị quyết 259 với tinh thần 'Chiến dịch Quang Trung'

Chiều nay 15.12, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết 259 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136 liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Sở đã xây dựng dự thảo quyết định của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 259.

Dự thảo kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể, với nhiều đầu mục công việc bám sát nội dung nghị quyết, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan. Sở Tài chính cũng đang lấy ý kiến về thời gian tổ chức lễ công bố Nghị quyết 259.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị tổ chức lễ công bố và các hoạt động liên quan trong tuần đầu tháng 1.2026, ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Ông Minh đề xuất, trong khoảng một tuần sẽ diễn ra đồng loạt chuỗi sự kiện lớn, gồm: hội nghị công bố Nghị quyết 259; hội nghị xúc tiến đầu tư; chương trình "Gặp gỡ Đà Nẵng"; công bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế và kêu gọi đầu tư vào khu thương mại tự do, với sự tham dự của nhiều đại biểu, đối tác quốc tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, việc Nghị quyết 259 được đưa vào chương trình rút gọn và thông qua tại một kỳ họp Quốc hội là một kỷ lục, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với Đà Nẵng. Vì vậy, ông yêu cầu các sở, ngành không chờ UBND thành phố ban hành kế hoạch chính thức mới triển khai mà phải bắt tay vào thực hiện ngay.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tổ chức họp để triển khai các cơ chế liên quan đến phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với đường sắt đô thị, các dự án lấn biển, khu thương mại tự do và những nội dung then chốt khác của nghị quyết.

"Tinh thần chung tôi đề nghị đây là 'Chiến dịch Quang Trung' mới cho Đà Nẵng, bởi thời gian thực hiện nghị quyết rất ngắn. Thành phố xác định nhà đầu tư nào lớn thì phải gặp gỡ ngay để tháo gỡ vướng mắc cho họ. Năm 2026, lĩnh vực xây dựng phải trở thành động lực lớn, kéo tăng trưởng cho thành phố", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.