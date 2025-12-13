Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ ‘nghiên cứu’ để bằng Đà Nẵng, Hải Phòng

Ngày 13.12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cử tri tham dự có hơn 300 đại biểu đến từ 7 xã, phường, gồm: Vị Thanh, Vị Tân, Hỏa Lựu, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1 và Vĩnh Tường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đoàn Cần Thơ đã tham gia 143 lượt ý kiến thảo luận tổ, 27 lượt ý kiến tại hội trường, 1 lượt ý kiến tranh luận.

Tại hội nghị, cử tri đã đề đạt nhiều vấn đề, như: điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ tháng 1.1.2026; tăng hệ số phụ cấp chức vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; có cơ chế đặc thù giữ lại người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực; điều chỉnh, sửa luật BHXH...

Bên cạnh đó là hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn không đủ điều kiện tham gia chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát"; có giải pháp đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dự án cao tốc, xây cầu, đường giao thông nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội…

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc ẢNH: THANH DUY

Cần Thơ phải phấn đấu bằng Đà Nẵng, Hải Phòng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu TP.Cần Thơ khẩn trương rà soát lại các xã, phường chậm giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì đây là điều kiện quan trọng để người dân xây nhà, thế chấp, làm việc để phát triển kinh tế.

Nếu có, kiên quyết chấn chỉnh để người dân đến bộ phận một cửa được hỗ trợ tận tình. Vướng, nghẽn chỗ nào thì phải giải thích rõ ràng. Công chức, cán bộ giải quyết công việc tránh rườm rà, hình thức, gây phiền hà cho dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, Cần Thơ phải quan tâm huy động nguồn lực để xây dựng các tuyến đường giao thông. Theo thời gian, các nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết cũng đã bị xuống cấp nên cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Đồng thời, xem xét lại các căn nhà ở thuộc diện "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong thời gian qua có ảnh hưởng bởi mưa bão hay không để hỗ trợ.

Sau sáp nhập, TP.Cần Thơ có diện tích hơn 6.000km2, dân số hơn 4 triệu người. Điều kiện, dư địa phát triển là rất lớn. Để phát triển, người dân và chính quyền phải đồng lòng, đoàn kết và thực hiện tốt các nghị quyết của T.Ư. "Tới đây Quốc hội khóa XVI, TP.Cần Thơ phải chủ động làm việc với các bộ, ngành T.Ư để điều chỉnh Nghị quyết 45 của Quốc hội (về cơ chế đặc thù) để phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TP.Cần Thơ tập trung nhiều vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Việc đầu tư cho giáo dục hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những ngành nghề mới. Vì yếu tố quyết định đưa thành phố trở thành hạt nhân của ĐBSCL là phải đi đầu về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Về y tế, Cần Thơ phải có quyết sách để không thiếu thuốc men, trang thiết bị, làm ảnh hưởng việc chữa trị cho bệnh nhân. Điều này càng quan trọng khi Cần Thơ và vùng ĐBSCL có tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, bệnh tật truyền nhiễm và người bị ung thư ở mức cao. Đến đây, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhắc nhở Cần Thơ nâng cấp những bệnh viện đang xuống cấp. Trong đó có Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mà thành phố đã hứa với Thủ tướng Chính phủ là hoàn thành trong tháng 11.2026.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là triển khai những dự án lớn về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng. Song song đó là khẩn trương giải quyết xóa quy hoạch treo và những dự án kéo dài gây lãng phí. Để các dự án mới triển khai hiệu quả, thành phố phải có một tinh thần mới, cách làm mới. "TP.Cần Thơ rất may mắn khi có thiên nhiên, khí hậu 4 mùa đều sản xuất, làm du lịch, đi lại thuận tiện, dễ dàng, không phải như ở miền Bắc, miền Trung. Nên mình ở đây phải coi tấc đất tấc vàng, phải sản xuất, kinh doanh, đầu tư để thành phố phát triển hơn nữa, đi lên hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.