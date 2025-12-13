Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ ‘nghiên cứu’ để bằng Đà Nẵng, Hải Phòng

Thanh Duy
Thanh Duy
13/12/2025 20:05 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP.Cần Thơ khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh nghị quyết về cơ chế đặc thù để phát triển bằng các thành phố trực thuộc T.Ư khác như Đà Nẵng, Hải Phòng.

Ngày 13.12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cử tri tham dự có hơn 300 đại biểu đến từ 7 xã, phường, gồm: Vị Thanh, Vị Tân, Hỏa Lựu, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1 và Vĩnh Tường.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đoàn Cần Thơ đã tham gia 143 lượt ý kiến thảo luận tổ, 27 lượt ý kiến tại hội trường, 1 lượt ý kiến tranh luận.

Tại hội nghị, cử tri đã đề đạt nhiều vấn đề, như: điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ tháng 1.1.2026; tăng hệ số phụ cấp chức vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; có cơ chế đặc thù giữ lại người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực; điều chỉnh, sửa luật BHXH...

Bên cạnh đó là hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn không đủ điều kiện tham gia chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát"; có giải pháp đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dự án cao tốc, xây cầu, đường giao thông nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội…

- Ảnh 2.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

ẢNH: THANH DUY

Cần Thơ phải phấn đấu bằng Đà Nẵng, Hải Phòng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu TP.Cần Thơ khẩn trương rà soát lại các xã, phường chậm giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì đây là điều kiện quan trọng để người dân xây nhà, thế chấp, làm việc để phát triển kinh tế.

Nếu có, kiên quyết chấn chỉnh để người dân đến bộ phận một cửa được hỗ trợ tận tình. Vướng, nghẽn chỗ nào thì phải giải thích rõ ràng. Công chức, cán bộ giải quyết công việc tránh rườm rà, hình thức, gây phiền hà cho dân.

- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, Cần Thơ phải quan tâm huy động nguồn lực để xây dựng các tuyến đường giao thông. Theo thời gian, các nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết cũng đã bị xuống cấp nên cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới. Đồng thời, xem xét lại các căn nhà ở thuộc diện "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong thời gian qua có ảnh hưởng bởi mưa bão hay không để hỗ trợ.

Sau sáp nhập, TP.Cần Thơ có diện tích hơn 6.000km2, dân số hơn 4 triệu người. Điều kiện, dư địa phát triển là rất lớn. Để phát triển, người dân và chính quyền phải đồng lòng, đoàn kết và thực hiện tốt các nghị quyết của T.Ư. "Tới đây Quốc hội khóa XVI, TP.Cần Thơ phải chủ động làm việc với các bộ, ngành T.Ư để điều chỉnh Nghị quyết 45 của Quốc hội (về cơ chế đặc thù) để phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TP.Cần Thơ tập trung nhiều vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Việc đầu tư cho giáo dục hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những ngành nghề mới. Vì yếu tố quyết định đưa thành phố trở thành hạt nhân của ĐBSCL là phải đi đầu về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Về y tế, Cần Thơ phải có quyết sách để không thiếu thuốc men, trang thiết bị, làm ảnh hưởng việc chữa trị cho bệnh nhân. Điều này càng quan trọng khi Cần Thơ và vùng ĐBSCL có tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, bệnh tật truyền nhiễm và người bị ung thư ở mức cao. Đến đây, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhắc nhở Cần Thơ nâng cấp những bệnh viện đang xuống cấp. Trong đó có Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mà thành phố đã hứa với Thủ tướng Chính phủ là hoàn thành trong tháng 11.2026.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là triển khai những dự án lớn về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng. Song song đó là khẩn trương giải quyết xóa quy hoạch treo và những dự án kéo dài gây lãng phí. Để các dự án mới triển khai hiệu quả, thành phố phải có một tinh thần mới, cách làm mới. "TP.Cần Thơ rất may mắn khi có thiên nhiên, khí hậu 4 mùa đều sản xuất, làm du lịch, đi lại thuận tiện, dễ dàng, không phải như ở miền Bắc, miền Trung. Nên mình ở đây phải coi tấc đất tấc vàng, phải sản xuất, kinh doanh, đầu tư để thành phố phát triển hơn nữa, đi lên hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng Cần Thơ tăng trưởng kinh tế và GDP

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng Cần Thơ tăng trưởng kinh tế và GDP

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Cần Thơ sau sáp nhập sẽ tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người, để góp phần đưa Việt Nam thành đất nước có thu nhập trung bình khá vào năm 2030.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận