Đầu tư thêm 344 tỉ đồng để tái khởi động Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Ngày 14.11, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, thông tin về dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (tọa lạc tại P.An Bình), quy mô 500 giường, do Sở Y tế TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 1.720 tỉ đồng từ vốn vay ODA của chính phủ Hunragy và ngân sách địa phương. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 10.2017, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến tháng 7.2022, dự án vẫn chưa hoàn thành và dừng thi công cho đến nay do hiệp định vay vốn hết hiệu lực, không được gia hạn hay ký mới. Hơn 3 năm qua, dự án bỏ không, có dấu hiệu xuống cấp, gây nhiều bức xúc về sự lãng phí.

Trong nhiều lần làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phê bình việc dự án chậm trễ; đồng thời quan tâm, đôn đốc, gợi mở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vẫn chưa được tái khởi động.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dừng thi công từ tháng 7.2022 đến nay, gây bức xúc về sự lãng phí ẢNH: THANH DUY

Theo nghị quyết mới thông qua, TP.Cần Thơ thống nhất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ lên hơn 2.071 tỉ đồng, tức tăng 344 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu (do chênh lệch tỷ giá đồng tiền euro). Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án điều chỉnh, gồm: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 272 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.334 tỉ đồng và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương hơn 465 tỉ đồng.

Theo HĐND TP.Cần Thơ, sự điều chỉnh chủ trương nói trên là cần thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Bởi, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện nay (tọa lạc P.Ninh Kiều) được thành lập năm 2007, đã xuống cấp và luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện đang hoạt động tạm trong lúc chờ xây dựng bệnh viện mới.

Với cơ sở hiện tại, để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân, bệnh viện này đang bố trí khám bệnh từ 6 giờ đến 19 giờ (kể cả ngày nghỉ); thời gian phẫu thuật chương trình từ 7 - 20 giờ, xạ trị 22 giờ/ngày (kể cả ngày nghỉ). Công suất sử dụng giường bệnh luôn trên 100%, cao điểm 150%. Nhân viên khối xạ trị, chẩn đoán hình ảnh làm việc ngoài giờ tới khung tối đa 200 giờ/năm để phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) xuống cấp, quá tải bệnh nhân ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, trên 90% nhân viên phải sinh hoạt, nghỉ ngơi chung phòng hành chính của khoa. Cơ sở chật hẹp, phòng bệnh chỉ có quạt, nóng bức, mưa dột.

Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư hoàn thành Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là hết sức cần thiết để góp phần giải quyết vấn đề bức xúc của ngành y tế và của người dân.



