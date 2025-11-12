Tiếp tục quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ về các nguyên tắc trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP.HCM, đó là:

Phải quyết liệt, không lơ là, không có vùng cấm. Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM đang có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều hơn, diện tích rộng hơn, quy mô nền kinh tế lớn, tính chất phức tạp hơn nên nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng lớn hơn các địa phương khác. Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM có khối lượng công việc nhiều hơn, nên công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa, với phương châm "phòng hơn chống".

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý cần quan tâm hơn nữa đến phòng chống lãng phí vì hậu quả để lại rất lớn. Ông dẫn chứng trước sáp nhập TP.HCM có khoảng 13.000 bất động sản là nhà, đất do nhà nước quản lý nhưng còn có sự lỏng lẻo. Sau sắp xếp, toàn TP.HCM có khoảng 20.000 bất động sản do nhà nước quản lý, tương ứng với tài sản khoảng vài trăm tỉ USD. Với tài sản lớn như vậy, nếu quản lý không tốt thì dễ có nguy cơ sai phạm, dẫn đến cán bộ bị xử lý, kỷ luật.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần có phương thức, cơ chế riêng của TP.HCM đối với công tác này. Cạnh đó, cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. "Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu người làm công tác này vi phạm. Điều này cũng sòng phẳng vì các đồng chí là người đi phán xét người khác nên bản thân các đồng chí phải tử tế, tham gia là phải dấn thân, chịu khổ, thậm chí là chịu thiệt thòi", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Lãng phí lớn nhất là đất đai

Tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Chánh thanh tra TP.HCM, nêu ý kiến cần đặt công tác phòng chống lãng phí ngang hàng với phòng chống tham nhũng, bởi đây là vấn đề T.Ư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Theo ông Bảy, lãng phí lớn nhất hiện nay liên quan đến đất đai; tình trạng lãng phí thời gian và công sức trong hệ thống hành chính, do quy trình, thủ tục còn rườm rà. Cần đổi mới quản trị theo kết quả và cải cách thể chế thay vì chỉ dựa vào ý chí chủ quan. Ông cũng chỉ ra việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong quản lý tài sản công còn yếu, dù TP đã chỉ đạo quyết liệt. Từ đó, ông Trần Văn Bảy đề xuất nhân dịp tổng kiểm kê tài sản công, TP cần kết hợp số hóa, công khai, minh bạch dữ liệu để tăng hiệu quả kiểm tra, giám sát và phòng ngừa lãng phí.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho biết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại TP trong 5 năm qua đạt nhiều kết quả rõ nét. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hơn 170 văn bản chỉ đạo, 75 chuyên đề, rà soát hơn 10.000 văn bản pháp luật, phát hiện hơn 1.200 văn bản chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không phù hợp thực tiễn để kiến nghị xử lý. Gần 9.000 công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí làm việc để phòng ngừa tiêu cực; hơn 5.000 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi và xử lý gần 1.400 tỉ đồng sai phạm kinh tế.

Công an TP.HCM đã khởi tố 496 vụ với 865 bị can, Viện KSND truy tố 202 vụ, TAND TP.HCM xét xử 117 vụ với 1.707 bị cáo. Trong nội bộ Đảng, 10 tổ chức đảng và hơn 230 đảng viên bị kỷ luật. TP.HCM cũng đã xử lý 670/838 dự án, khu đất chậm triển khai, góp phần hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, theo bà Hằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP.HCM vẫn còn hạn chế như: thể chế kiểm soát tài sản, đất đai, thuế còn sơ hở; một số nơi người đứng đầu chưa thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, một số vụ án kéo dài, ứng dụng công nghệ trong giám định, định giá tài sản còn bất cập…