Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng

Đình Huy - TTXVN
31/10/2025 06:21 GMT+7

Tối 30.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp với Hội Nhà báo VN, Đài Truyền hình VN tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ VN (18.11.1930 - 18.11.2025).

Dự lễ trao giải có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến trao Giải A cho đại diện nhóm tác giả của Báo điện tử Kiểm toán

ẢNH: TTXVN

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31.7.2025, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải khuyến khích.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân", là một thứ "giặc nội xâm". Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó, có đóng góp tích cực của MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Báo chí cách mạng VN luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do MTTQ VN phối hợp với Hội Nhà báo VN và Đài Truyền hình VN tổ chức là nơi tập hợp, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các đơn vị đã tổ chức thành công giải báo chí rất ý nghĩa này; chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại buổi lễ, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng lưu ý trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, những người làm báo, MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc, giám sát của nhân dân.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo "vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh", tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "thép trong bút - lửa trong tim".

MTTQ VN và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung quán triệt, thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, bảo vệ báo chí, những người làm báo và tổ chức, cá nhân dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tin liên quan

Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tối 30.10, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024 - 2025.

Khám phá thêm chủ đề

tham nhũng Báo chí người làm báo Phòng chống tham nhũng MTTQ VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận