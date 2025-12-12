Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

500.000 tỉ đồng tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/12/2025 18:39 GMT+7

Ngày 12.12, Ngân hàng Nhà nước thông tin 21 ngân hàng sẽ tham gia chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược lên 500.000 tỉ đồng.

21 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB, HDBank, ACB, SeABank, MSB, LPBank, VIB, Sacombank, Nam A Bank, Bac A Bank, OCB, Eximbank, ABBank tham gia chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. 

Theo đó, về quy mô chương trình sẽ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn năm 2025 - 2026, các ngân hàng thương mại dành khoảng 100.000 tỉ đồng (khoảng 20% quy mô của chương trình) để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược. Giai đoạn 2027 - 2030, căn cứ vào tiến độ, nhu cầu sử dụng vốn tín dụng của các dự án, số vốn còn lại sẽ được phân bổ, mở rộng đảm bảo không vượt quá số tiền cam kết tham gia chương trình của từng ngân hàng. Tổng quy mô của chương trình tối đa không quá 500.000 tỉ đồng.

500.000 tỉ đồng tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược- Ảnh 1.

21 ngân hàng tham gia chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược

ẢNH: NGỌC THẮNG

Về đối tượng cho vay, khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do các bộ cung cấp. Đối với lĩnh vực điện, danh mục dự án tham gia chương trình theo công văn 9238 của Bộ Công Thương. Đối với lĩnh vực giao thông, danh mục dự án tham gia chương trình theo công văn 14394 của Bộ Xây dựng. Đối với lĩnh vực công nghệ chiến lược, các dự án sản xuất sản phẩm thuộc "Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia" tại Quyết định 1131 được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đối tượng.

Lãi suất ưu đãi của chương trình sẽ thấp hơn tối thiểu từ 1 - 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian triển khai đến hết năm 2030 hoặc đến khi doanh số cho vay đạt quy mô 500.000 tỉ đồng. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần (theo từng khế ước nhận nợ) nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay với khách hàng. Ngân hàng dừng áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khoản cho vay được giải ngân sau 31.12.2030.

 Lãi suất cho vay sau khi hết thời gian ưu đãi do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp ngân hàng thương mại phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì ngân hàng cho vay chấm dứt ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất cho vay đã ưu đãi cho khách hàng kể từ ngày giải ngân đến ngày chấm dứt ưu đãi lãi suất.

