Từ ngày 1.12.2025, NHCSXH giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ do NHCSXH thực hiện giúp người dân sản xuất kinh doanh hiệu quả

1. Lãi suất cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho vay người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (tương đương 0,52%/tháng).

2. Lãi suất cho vay hộ cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm được điều chỉnh giảm từ 7,92% (tương đương 0,66%/tháng) xuống còn 7,488%/năm (tương đương 0,624%/tháng).

3. Lãi suất cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được điều chỉnh giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

4. Lãi suất cho vay hộ mới thoát nghèo được điều chỉnh giảm từ 8,25%/năm (tương đương 0,825%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

5. Lãi suất cho vay thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được điều chỉnh giảm từ 9,0%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 8,4%/năm (tương đương 0,70%/tháng).

6. Lãi suất cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cho vay người lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được điều chỉnh giảm từ 3,3%/năm (tương đương 0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (tương đương 0,26%/tháng).

7. Lãi suất cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề được điều chỉnh giảm từ 3,3%/năm (0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (0,26%/tháng); cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với hộ nghèo giảm từ 3,3%/năm (0,275%/tháng) xuống còn 3,12%/năm (0,26%/tháng), đối với hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã giảm từ 3,96%/năm (0,33%/tháng) xuống còn 3,744%/năm (0,312%/tháng).

Mức lãi suất mới của các chương trình tín dụng chính sách được đề cập trên đây sẽ chính thức được áp dụng từ 1.12.2025 đối với khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các chương trình tín dụng chính sách hiện hành của NHCSXH thể hiện sự vào cuộc kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh mưa bão, lũ lụt thời gian qua gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên cả nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.