Bộ trưởng Giáo dục Úc thăm RMIT Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường
Video Giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Úc thăm RMIT Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường

Vũ Đoan - Hoa Quỳnh - Đức Quang
13/12/2025 10:49 GMT+7

Trong hai ngày 10–11.12.2025, Đại học RMIT Việt Nam đã vinh dự đón Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare đến thăm các cơ sở tại TP.HCM và Hà Nội.

Đón tiếp Bộ trưởng có Giáo sư Alec Cameron – Phó chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Đại học RMIT; Giáo sư Scott Thompson-Whiteside – Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cùng ban lãnh đạo nhà trường.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Jason Clare đã tham quan không gian học tập, sinh hoạt của sinh viên và hệ thống cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại, qua đó trực tiếp cảm nhận môi trường học tập sôi động tại RMIT cũng như tác động của nền giáo dục Úc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Giáo dục Úc thăm RMIT Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare trò chuyện với sinh viên ĐH RMIT Việt Nam tại Hà Nội

ẢNH: RMIT

Ông dành thời gian trò chuyện với sinh viên và cán bộ giảng viên để lắng nghe những ước mơ, thành tựu, đồng thời tìm hiểu các chương trình đào tạo kết hợp tiêu chuẩn toàn cầu với thực tiễn địa phương – nền tảng giúp sinh viên RMIT sẵn sàng cho một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Clare đã xem kế hoạch xây dựng cơ sở mới của RMIT. Nếu được Chính phủ phê duyệt, dự án sẽ giúp nhà trường mở rộng hoạt động đào tạo và mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho nhiều sinh viên Việt Nam hơn nữa.

Bộ trưởng Giáo dục Úc thăm RMIT Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo và sinh viên ĐH RMIT Việt Nam tại TP.HCM chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác của Bộ trưởng Giáo dục Úc

ẢNH: RMIT

Khoản đầu tư cho cơ sở mới thuộc quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc của RMIT dành cho Việt Nam, được công bố lần đầu trong chuyến thăm của Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào năm 2023.

Hành trình của RMIT Việt Nam bắt đầu từ năm 2000, với vị thế là trường đại học 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay, trường có hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và 25.500 cựu sinh viên đang đóng góp cho nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, công nghiệp sáng tạo, giáo dục và phát triển bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

