Video Giáo dục

RMIT 25 năm tại Việt Nam: 25 triệu đô la Úc cho nghiên cứu và đổi mới

Vũ Đoan
Vũ Đoan
15/09/2025 15:58 GMT+7

RMIT vừa kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam, công bố đầu tư 25 triệu đô la Úc cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và mở rộng đào tạo tiến sĩ.

ĐH RMIT vừa công bố khoản đầu tư 25 triệu đô la Úc (tương đương hơn 430 tỉ đồng) nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, trong đó trọng tâm là mở rộng chương trình đào tạo tiến sĩ. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu 25 năm gắn bó của ĐH RMIT với giáo dục Việt Nam, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Úc.

RMIT 25 năm tại Việt Nam: 25 triệu đô la Úc cho nghiên cứu và đổi mới - Ảnh 1.

Toàn quyền Úc - bà Sam Mostyn (giữa) cùng Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT - bà Peggy O’Neal (phải) và Tổng giám đốc RMIT Việt Nam Giáo sư Scott Thompson-Whiteside tại buổi công bố khoản đầu tư

ẢNH: RMIT

Khoản đầu tư này thuộc quỹ chiến lược 250 triệu đô la Úc mà RMIT dành riêng cho Việt Nam, được khởi động từ năm 2023 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Với cam kết mới, ĐH RMIT sẽ mở rộng học bổng tiến sĩ, giúp nghiên cứu sinh tiếp cận chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam mà không cần phải ra nước ngoài.

Theo lãnh đạo RMIT Việt Nam, việc mở rộng đào tạo tiến sĩ góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới mục tiêu 12 nhà nghiên cứu trên một vạn dân vào năm 2030. Khoản đầu tư này không chỉ tạo điều kiện cho nhân lực trẻ theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu, mà còn nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

RMIT 25 năm tại Việt Nam: 25 triệu đô la Úc cho nghiên cứu và đổi mới - Ảnh 2.

Sinh viên Thiết kế ứng dụng sáng tạo Ngô Đình Hoàng Phước (thứ hai từ trái) trao quà lưu niệm cho Toàn quyền Úc: tác phẩm "Hưng Long" do cậu sáng tác

ẢNH: RMIT

Trong chuyến thăm cơ sở Nam Sài Gòn ngày 12.9, bà Sam Mostyn - Toàn quyền Úc, đã gặp gỡ sinh viên, giảng viên và tận mắt chứng kiến sự năng động của cộng đồng RMIT. Với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ cùng 25.500 cựu sinh viên, RMIT Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trường đại học quốc tế hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
