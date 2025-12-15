Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, sụt lún tại xã vùng cao

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/12/2025 19:31 GMT+7

Trước tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ở xã vùng cao, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Chiều 15.12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt lún, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Ga'lâu và thôn Aréc (xã A Vương).

Theo UBND thành phố, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và mưa lũ kéo dài trong các ngày từ 26 - 31.10, trên địa bàn xã A Vương xảy ra mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Mực nước các sông lớn như A Vương, Mơ'roong, Cha Lang vượt đỉnh lũ năm 2025 từ 30 - 50 cm, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Đà Nẵng ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, sụt lún tại xã vùng cao- Ảnh 1.

Mưa lớn những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua khiến nhiều nơi ở xã vùng cao A Vương sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại các tuyến giao thông trọng yếu gồm, đường Hồ Chí Minh, ĐT606, các tuyến ĐT, ĐH, ĐX, giao thông nông thôn và các khu mặt bằng bố trí dân cư đã xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, trượt taluy dương và taluy âm. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn, khiến xã và các thôn bị cô lập hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến các công trình công cộng như trường học, trụ sở làm việc cũng như tài sản và tính mạng của người dân.

Một số khu dân cư bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, trong đó khu dân cư Ma'xơi (thôn Ga'lâu) và Cr'xáp (thôn Aréc) đã phải tổ chức di dời, sơ tán gần 149 hộ dân (với 575 nhân khẩu) khẩn cấp đến nơi an toàn.

Xem xét phương án bố trí, sắp xếp di dời ổn định dân cư vùng thiên tai nếu cần thiết

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã A Vương, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, tiếp tục triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Thành phố yêu cầu địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn; đồng thời đảm bảo công tác hậu cần tại các điểm sơ tán.

Cùng với đó, xã A Vương phải tăng cường cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nhận diện rõ nguy cơ sạt trượt và chủ động các biện pháp phòng tránh.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, sụt lún. Đồng thời, tổ chức xử lý bước đầu nhằm bảo vệ tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán, di dời được đặc biệt chú trọng, sẵn sàng nhân lực, vật lực ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Về lâu dài, địa phương phải thường xuyên cập nhật diễn biến sạt lở, báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; đồng thời rà soát, bổ sung các tình huống sạt lở vào phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro.

Thành phố cũng xem xét phương án bố trí, sắp xếp di dời ổn định dân cư vùng thiên tai nếu cần thiết, gắn với kế hoạch ổn định dân cư giai đoạn 2026 - 2035.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố được giao phối hợp hỗ trợ lực lượng, phương tiện để sơ tán người và tài sản khi cần thiết, đồng thời tham gia khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún, sạt lở tại thôn Ga'lâu và Aréc, góp phần sớm ổn định đời sống người dân…

Xã vùng cao Đà Nẵng di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở bủa vây

Xã vùng cao Đà Nẵng di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở bủa vây

Các lực lượng chức năng ở một xã vùng cao của TP.Đà Nẵng vừa tiếp tục di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Đà Nẵng: Kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp khi đỉnh đồi có vết nứt 150 m

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở kè An Lương

