Thời sự

Xã vùng cao Đà Nẵng di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở bủa vây

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/11/2025 11:51 GMT+7

Các lực lượng chức năng ở một xã vùng cao của TP.Đà Nẵng vừa tiếp tục di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Sáng 24.11, trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Gary (đóng tại xã biên giới Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đồn biên phòng Tr'Hy và các đơn vị trực thuộc đang làm nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổ chức tháo dỡ, di dời khẩn cấp 5 ngôi nhà của người dân xã Hùng Sơn bị sạt lở đe dọa.

Xã vùng cao Đà Nẵng di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở bủa vây- Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng tháo gỡ nhà để di dời đến nơi an toàn

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Các hộ dân được vận động di dời khẩn cấp gồm: Pơloong Nươnh, Pơloong Hăm, Pơloong Hậu, Riah Nen và Riah Dối (cùng ở thôn H'juh, xã Hùng Sơn), khu vực đang đối mặt nguy cơ sạt lở rất cao.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng công an, quân sự tại chỗ được huy động hỗ trợ.

Tại hiện trường, thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo, điều phối lực lượng triển khai các bước tháo dỡ, vận chuyển tài sản và hỗ trợ người dân ổn định tại mặt bằng mới của thôn, đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ tiếp diễn.

Xã vùng cao Đà Nẵng di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở bủa vây- Ảnh 2.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động để tháo dỡ 5 căn nhà nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn

ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Theo Đồn biên phòng Gary, cùng với 5 hộ dân vừa được hỗ trợ, đến nay thôn H'juh có 25/87 hộ được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đơn vị đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn lại khẩn trương phối hợp để hoàn thành việc di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước diễn biến phức tạp của sạt lở.

Nguyên nhân xảy ra mưa lũ lịch sử, hiếm gặp trong 50 năm ở miền Trung

Cùng thời điểm, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục phối hợp gia đình và các lực lượng địa phương tiếp tục tìm kiếm 2 người dân mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11, tại khe suối Azắt (thôn Pứt), nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

