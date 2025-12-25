Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: Cảnh báo mưa lớn ngày 25 - 26.12, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Bá Duy
25/12/2025 11:01 GMT+7

Khánh Hòa sẽ có mưa vừa đến mưa to trong 2 ngày 25 và 26.12 với lượng mưa có nơi trên 100 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và giông lốc.

Sáng 25.12, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa rào rải rác với tổng lượng mưa phổ biến dưới 20 mm. Tuy nhiên, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng mạnh đến tỉnh từ đêm 25.12.

Theo dự báo, trong 2 ngày 25 và 26.12, toàn tỉnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm giông. Lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, riêng khu vực miền núi và trung du có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt nguy hiểm tại các xã miền núi như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Khánh Hòa: Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở trong 2 ngày tới - Ảnh 1.

Khánh Hòa cảnh báo mưa lớn trong 2 ngày 25 - 26.12, nguy cơ ngập úng cục bộ

ẢNH: BÁ DUY

Khu vực đô thị Nha Trang, Ninh Hòa và các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng cục bộ do hệ thống thoát nước không kịp điều tiết lượng mưa lớn. Người dân cần đề phòng tình trạng nước dâng cao tại các tuyến đường trũng, khu dân cư ven sông, suối.

Không khí lạnh tăng cường cũng làm nền nhiệt giảm rõ rệt, thấp nhất phổ biến 22 - 24 độ C, vùng núi 21 - 23 độ C. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3 - 4, ven biển cấp 5 - 6, giật cấp 7, kết hợp với mưa tạo cảm giác se lạnh, ẩm ướt.

Trên biển, đêm 25 và ngày 26.12, vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh. Hoạt động đánh bắt, vận chuyển của tàu thuyền, đặc biệt tàu công suất nhỏ gặp nhiều nguy hiểm.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để cập nhật diễn biến thời tiết.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Sạt lở lũ quét biển động thời tiết Khánh Hòa
