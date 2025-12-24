Đèo Khánh Lê nối liền Nha Trang - Đà Lạt thông xe có điều kiện từ 24.12

Sáng 24.12, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, xác nhận tuyến QL27C qua đèo Khánh Lê đã kết thúc cấm lưu thông, và cho phép thông xe có điều kiện sau khi các điểm sạt lở đã được khắc phục cơ bản.

Tối 16.11, do ảnh hưởng mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Sau đó, toàn tuyến ghi nhận xuất hiện khoảng 100 điểm sạt lở, trong đó hơn 50 điểm bị tắc hoàn toàn với hàng trăm khối đá lăn xuống nền đường, nhiều đoạn sạt lở taluy âm sâu hơn 5 m, rộng hơn nửa mặt đường. Ngày 17.11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo cấm phương tiện lưu thông để khắc phục sự cố.

Đèo Khánh Lê chính thức thông xe có điều kiện từ sáng 24.12 ẢNH: BÁ DUY

Trong hơn 1 tháng qua, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã điều động nhân lực, phương tiện làm "3 ca, 4 kíp" ngày đêm khắc phục. Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc công ty cho biết đơn vị đã xử lý hàng nghìn mét khối đá lăn xuống đường, hốt dọn hơn 100.000 m3 đất sạt lở. Tại vị trí sạt lở taluy âm Km36+700 QL27C với 2/3 mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng, công ty đã ép cừ sắt để giữ ổn định địa chất.

Do đèo Khánh Lê bị cấm lưu thông, các phương tiện muốn đi từ Nha Trang lên Đà Lạt phải vào Phan Rang rồi theo QL27 qua đèo Ngoạn Mục với quãng đường gần gấp đôi, rất bất tiện.

Hơn 1 tháng qua, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã điều động nhân lực, phương tiện làm "3 ca, 4 kíp" ngày đêm khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Ngày 23.12, sau khi nhận được báo cáo của Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa về việc các điểm sạt lở đã được hốt dọn cơ bản, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường để quyết định thông xe.

Theo đó, từ hôm nay (24.12), phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ 6 - 17 giờ hằng ngày. Các phương tiện lưu thông ngoài khung giờ này và phương tiện có trọng tải từ 5 tấn trở lên, xe ô tô chở người trên 16 chỗ phải chủ động lưu thông theo QL27 và các tuyến đường phù hợp khác.

Hiện chỉ cho phép phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn và ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ 6 - 17 giờ hằng ngày

ẢNH: BÁ DUY

Do tình hình mưa lớn trên đèo Khánh Lê còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công đang tiếp tục hốt dọn đất đá, sửa chữa hư hỏng trên nhiều đoạn, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đây khi có mưa lớn, trừ trường hợp cần thiết. Trong quá trình lưu thông phải chú ý quan sát hiện trạng tuyến, chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND xã Nam Khánh Vĩnh bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian thi công.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11 tại Km 45 trên QL27C, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh. Thời điểm này, xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 đang chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang thì bất ngờ bị đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn từ trên núi đổ ập xuống, khiến xe hư hỏng nặng. Do mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác ở Km43 và Km47 nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Đến khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được điểm sạt lở chính. Tại đây, ghi nhận 6 người tử vong và 19 người bị thương. Sau vụ tai nạn, mưa lớn tiếp diễn làm phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, bùn đất phủ kín mặt đường, một số đoạn bị xói lở nghiêm trọng. QL27C gần như tê liệt suốt thời gian qua, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.



