Lái xe kiểu phản cảm, một phụ nữ Nga đối diện tội hình sự

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ nước ngoài lái xe mô tô biển số 79N2-552.54 thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm trên đường tại Khánh Hòa, gây bức xúc dư luận.

Phòng CSGT Khánh Hòa ngay lập tức vào cuộc xác minh. Qua tra cứu, xe máy này ban đầu do ông L.M.V ở xã Tân Định đứng tên, sau đó bán cho cửa hàng xe máy H.D ở P.Ninh Hòa (do ông P.T.H làm đại diện). Ông P.T.H bán lại cho ông V.I (quốc tịch Nga), rồi ông này tặng cho bà Nikitina Iuliia (quốc tịch Nga, 34 tuổi, hiện cư trú tại một chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Bắc Nha Trang).

Clip ghi lại cảnh một phụ nữ nước ngoài điều khiển xe mô tô với động tác nguy hiểm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng 20.12, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an P.Bắc Nha Trang và Ban quản lý chung cư kiểm tra nơi cư trú của bà Nikitina Iuliia. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã lái xe và thực hiện hành vi "nằm trên yên xe để điều khiển xe mô tô tham gia giao thông" trên một số tuyến đường tại xã Cam Lâm vào tháng 1 và tháng 6.2025.

Do nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT đã hoàn tất hồ sơ và chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Bà Nikitina Iuliya làm việc với cơ quan chức năng ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA

Qua vụ việc, Phòng CSGT khuyến cáo mọi cá nhân, kể cả người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần nghiêm chỉnh chấp hành an toàn giao thông đường bộ, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm , phản cảm khi lái xe. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.