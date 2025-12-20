Buông 2 tay, dùng chân lái xe máy, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Ngày 20.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản xử lý, tịch thu phương tiện đối với một nam thanh niên có hành vi buông thả 2 tay, dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông. Hành vi được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, ngày 18.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân về đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy lưu thông trên đường, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Đến sáng 20.12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã mời người liên quan đến làm việc.

Hành vi buông 2 tay, dùng chân điều khiển xe máy của nam thanh niên ở TP.Đà Nẵng gây bức xúc dư luận ẢNH: Đ.X

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh L.N.V.Q (18 tuổi, ở xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Q. khai nhận khoảng 20 giờ ngày 16.10, tại đường Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc), Q. điều khiển xe máy BS 92AA - 107.67 nhưng buông 2 tay và dùng chân điều khiển phương tiện khi đang lưu thông. Toàn bộ hành vi đã được người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Căn cứ mức độ vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với các lỗi "buông thả hai tay khi điều khiển xe" và "dùng chân điều khiển xe" theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với các hành vi này, Q. bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận sai phạm, nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi điều khiển xe máy không đúng quy định và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.