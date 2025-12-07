Mượn xe bạn gái đi 'mua vàng' rồi cướp giật nhẫn của tiệm vàng

Tối 7.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Hiền (34 tuổi, hộ khẩu thường trú Gia Lai; tạm trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra tại một tiệm vàng ở P.An Hải.

Công an TP.Đà Nẵng lấy lời khai đối với Vũ Hiền ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, chiều 5.12, Công an P.An Hải tiếp nhận tin báo về việc một khách nam giả vờ đến mua trang sức tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Thoại, rồi bất ngờ giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng, lao ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Vũ Hiền là người liên quan và triệu tập lên làm rõ.

Nghi phạm vào tiệm vàng giả vờ mua rồi bất ngờ giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng tẩu thoát ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận do làm ăn thua lỗ, thiếu tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tại các tiệm vàng. Trưa 5.12, Hiền mượn xe máy của bạn gái để đi gây án. Sau khi giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, Hiền bán lấy 65 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của Vũ Hiền theo quy định pháp luật.