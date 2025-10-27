Hẹn xem hàng rao bán trên mạng rồi cướp giật, bỏ trốn ra nước ngoài

Ngày 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quang (21 tuổi, ở P.Đắk Bla, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản” quy định tại khoản 1 điều 171 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đình Quang khi vừa trở về nước ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, khoảng 17 giờ 30 ngày 4.6, anh L.M.H. (30 tuổi, ở P.Hải Châu, Đà Nẵng) đăng bán điện thoại trên một ứng dụng thì Quang liên hệ hỏi mua. Khi gặp trực tiếp, Quang viện nhiều lý do, chở anh H. đi qua nhiều tuyến đường; khi đến đường Phan Đăng Lưu (P.Hòa Cường), Quang nhờ anh H. xuống mua bánh mì, lợi dụng sơ hở cướp giật điện thoại trị giá hơn 22 triệu đồng của anh H. rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định Quang là thủ phạm. Sau khi gây án, Quang xuất cảnh qua cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên), sang Lào vào ngày 3.7.

Đến ngày 25.10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Quang trở về nước, lẩn trốn tại một khách sạn ở P.Đắk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ Quang.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận hành vi phạm tội và cho biết đã thực hiện thêm 5 vụ chiếm đoạt tài sản khác tại nhiều tỉnh, thành với thủ đoạn tương tự là giả danh người mua hàng, hẹn xem hàng rồi tìm cơ hội chiếm đoạt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.