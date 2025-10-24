Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Nổ điện thoại khi đang sạc gây cháy nhà

Bá Cường
Bá Cường
24/10/2025 19:17 GMT+7

Một nhà dân tại tỉnh Quảng Trị vừa bị cháy khiến thiệt hại nhiều tài sản, nguyên nhân được xác định do nổ điện thoại khi đang sạc.

Chiều 24.10, thông tin từ UBND P.Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà do nổ điện thoại khi đang sạc.

Quảng Trị: Cháy nhà do nổ điện thoại khi đang sạc - Ảnh 1.

Phần gác lửng của gia đình ông Hào bị cháy do điện thoại phát nổ khi đang sạc

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, tại gia đình ông Nguyễn Phương Hào (43 tuổi, ở P.Nam Đông Hà). Lúc đó, Nguyễn Phương Hà (16 tuổi, con trai ông Hào) đang sạc điện thoại ở gác lửng thì bất ngờ điện thoại phát nổ, đám cháy bùng lên và lan ra các vật dụng xung quanh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hà đang nấu ăn ở tầng trệt. Phát hiện có đám cháy, Hà lập tức chuyển các vật dụng ra khỏi khu vực cháy và bị ngạt thở.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Hơn 15 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Vụ việc khiến nhiều tài sản của gia đình ông Hào bị thiệt hại. Em Hà đang hồi phục sức khỏe. Chính quyền địa phương P.Nam Đông Hà cũng đã đến động viên, hỏi thăm và hỗ trợ cho gia đình ông Hào.

