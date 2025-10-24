Phía HIEUTHUHAI lên tiếng về bài nhạc 'Trình' bị cho là cổ xúy tệ nạn

HIEUTHUHAI khẳng định không chủ đích cổ xúy cho các hành vi tệ nạn xã hội Ảnh: FBNV

Tối 23.10, công ty quản lý của HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu) đăng thông báo về thông tin liên quan đến nam rapper và bài hát Trình. Nguồn cơn xuất phát từ việc trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin cho rằng bài Trình do HIEUTHUHAI sáng tác và trình bày có nội dung phản cảm hoặc cổ xúy tệ nạn, liên quan đến câu hát "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?".

HIEUTHUHAI lên tiếng

Theo công ty, bài hát Trình do HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 9.2024 trong bối cảnh có nhiều khán thính giả của nhạc rap cho rằng các bài nhạc của HIEUTHUHAI "mất chất", "ủy mị" và có sự so sánh với những bài nhạc rap khác.

Phía công ty giải thích: "Câu hát: 'Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?', được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục. Khi sáng tác bài hát Trình, HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ".

HIEUTHUHAI đang là cái tên nổi đình đám trong giới giải trí Ảnh: FBNV

Công ty quản lý của HIEUTHUHAI chia sẻ thêm, bài hát Trình được cấp phép biểu diễn trên các sân khấu lớn. Phía công ty khẳng định nam rapper sinh năm 1999 luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, phía công ty cho rằng những thông tin liên quan đến Trình gần đây có thể không phản ánh đầy đủ tinh thần, ý nghĩa bài hát cũng như những mong muốn của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đơn vị này khẳng định: "Chúng tôi và HIEUTHUHAI sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan đến bài hát một cách khách quan, thiện chí".

Ca từ của 'Trình' gây tranh cãi

Bài hát Trình của HIEUTHUHAI hiện thu về hơn 30 triệu lượt nghe trên YouTube. Ban đầu, bản rap được tung ra để đáp trả những anti fan đã chê bai, công kích anh. Nam rapper đã dán nhãn cảnh báo "Bài nhạc này có chứa ngôn từ mạnh, có thể không phù hợp với mọi đối tượng. Quý vị khán giả nên cân nhắc trước khi nghe để có trải nghiệm phù hợp".

Trình thu hút sự chú ý bởi loạt câu rap khá gay gắt, đáp trả những hoài nghi xung quanh năng lực của HIEUTHUHAI. Nam rapper đề cập trực tiếp đến những nhận xét cho rằng anh "chỉ nổi nhờ ngoại hình" hay "thành công nhờ may mắn", qua các câu như: "Cứ lên mạng phán xét, tưởng là mình oai lắm. Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng", hay "Lần đầu tiên mà nhạc anh được hit. Tụi nó nói là do anh may mắn (okay). Rồi anh hit thêm lần thứ hai. Thằng này không đẹp trai thì cút".

Thời điểm phát hành, ca khúc của HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng ca từ mang tính đả kích nặng nề, lại mang tính khoe thành tích, thể hiện thái độ tự mãn của nam rapper. Ngược lại, người hâm mộ lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng ca khúc là lời khẳng định bản lĩnh của nghệ sĩ trước những phán xét không công bằng.