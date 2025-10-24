Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phía HIEUTHUHAI lên tiếng về bài nhạc 'Trình' bị cho là cổ xúy tệ nạn

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/10/2025 07:32 GMT+7

Gần đây, bài hát 'Trình' của HIEUTHUHAI vướng nhiều tranh luận trên mạng xã hội, bị phê phán là có nội dung phản cảm, cổ xúy tệ nạn. Công ty quản lý đã làm việc với nam rapper và phát ngôn chính thức về vụ việc.

Phía HIEUTHUHAI lên tiếng về bài nhạc 'Trình' bị cho là cổ xúy tệ nạn - Ảnh 1.

HIEUTHUHAI khẳng định không chủ đích cổ xúy cho các hành vi tệ nạn xã hội

Ảnh: FBNV

Tối 23.10, công ty quản lý của HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu) đăng thông báo về thông tin liên quan đến nam rapper và bài hát Trình. Nguồn cơn xuất phát từ việc trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin cho rằng bài Trình do HIEUTHUHAI sáng tác và trình bày có nội dung phản cảm hoặc cổ xúy tệ nạn, liên quan đến câu hát "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?".

HIEUTHUHAI lên tiếng

Theo công ty, bài hát Trình do HIEUTHUHAI sáng tác, trình bày và công bố vào tháng 9.2024 trong bối cảnh có nhiều khán thính giả của nhạc rap cho rằng các bài nhạc của HIEUTHUHAI "mất chất", "ủy mị" và có sự so sánh với những bài nhạc rap khác.

Phía công ty giải thích: "Câu hát: 'Hay anh phải ngừng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?', được viết ra với hàm ý châm biếm lời chỉ trích cho rằng nhạc rap phải gai góc, thậm chí thô tục. Khi sáng tác bài hát Trình, HIEUTHUHAI không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội. Trong bài hát, HIEUTHUHAI luôn cố gắng truyền tải các thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng của một nghệ sĩ trẻ".

Phía HIEUTHUHAI lên tiếng về bài nhạc 'Trình' bị cho là cổ xúy tệ nạn - Ảnh 2.

HIEUTHUHAI đang là cái tên nổi đình đám trong giới giải trí

Ảnh: FBNV

Công ty quản lý của HIEUTHUHAI chia sẻ thêm, bài hát Trình được cấp phép biểu diễn trên các sân khấu lớn. Phía công ty khẳng định nam rapper sinh năm 1999 luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, phía công ty cho rằng những thông tin liên quan đến Trình gần đây có thể không phản ánh đầy đủ tinh thần, ý nghĩa bài hát cũng như những mong muốn của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đơn vị này khẳng định: "Chúng tôi và HIEUTHUHAI sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan đến bài hát một cách khách quan, thiện chí".

Ca từ của 'Trình' gây tranh cãi

Bài hát Trình của HIEUTHUHAI hiện thu về hơn 30 triệu lượt nghe trên YouTube. Ban đầu, bản rap được tung ra để đáp trả những anti fan đã chê bai, công kích anh. Nam rapper đã dán nhãn cảnh báo "Bài nhạc này có chứa ngôn từ mạnh, có thể không phù hợp với mọi đối tượng. Quý vị khán giả nên cân nhắc trước khi nghe để có trải nghiệm phù hợp".

Trình thu hút sự chú ý bởi loạt câu rap khá gay gắt, đáp trả những hoài nghi xung quanh năng lực của HIEUTHUHAI. Nam rapper đề cập trực tiếp đến những nhận xét cho rằng anh "chỉ nổi nhờ ngoại hình" hay "thành công nhờ may mắn", qua các câu như: "Cứ lên mạng phán xét, tưởng là mình oai lắm. Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng", hay "Lần đầu tiên mà nhạc anh được hit. Tụi nó nói là do anh may mắn (okay). Rồi anh hit thêm lần thứ hai. Thằng này không đẹp trai thì cút".

Thời điểm phát hành, ca khúc của HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng ca từ mang tính đả kích nặng nề, lại mang tính khoe thành tích, thể hiện thái độ tự mãn của nam rapper. Ngược lại, người hâm mộ lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng ca khúc là lời khẳng định bản lĩnh của nghệ sĩ trước những phán xét không công bằng.

Tin liên quan

HIEUTHUHAI gây tranh cãi vì phần trình diễn bị nhận xét 'gợi dục'

HIEUTHUHAI gây tranh cãi vì phần trình diễn bị nhận xét 'gợi dục'

HIEUTHUHAI đang trở thành chủ đề nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng sau đoạn clip anh diện trang phục bó sát, thực hiện các động tác vũ đạo bị cho là gợi cảm quá đà trong show diễn tại Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

HIEUTHUHAI tranh cãi Rapper HIEUTHUHAI Phản cảm chất cấm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận