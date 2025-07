HIEUTHUHAI gây tranh cãi vì phần trình diễn bị nhận xét 'gợi dục'

Màn trình diễn của HIEUTHUHAI gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội Ảnh: BTC

Trong đêm nhạc Anh trai say hi diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hôm hôm 26.7 (giờ địa phương), tiết mục Love sand do HIEUTHUHAI, Jsol, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh biểu diễn cùng dàn vũ công nữ được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều video thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên TikTok và Threads chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Trong đó, video ghi lại phần trình diễn của HIEUTHUHAI với trang phục gợi cảm và loạt vũ đạo táo bạo trở thành đề tài gây tranh bàn luận trái chiều.

Cụ thể, nam rapper sinh năm 1999 xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo trắng mỏng, có bèo nhún trước ngực, ôm sát phần thân lộ vóc dáng săn chắc, kết hợp cùng quần jeans đơn giản. Trong tiết mục, nam rapper sử dụng dây thắt lưng làm đạo cụ, có những động tác rút thắt lưng rồi bịt lên mắt, quỳ xuống và đánh dây theo tiết tấu bài hát, kết hợp loạt động tác uốn người, lắc hông đầy khiêu khích. Phần trình diễn này được hỗ trợ bởi ánh sáng sân khấu và sự tương tác gần gũi với vũ công nữ, càng làm nổi bật màu sắc gợi cảm của bài hát.

Vũ đạo của HIEUTHUHAI trong tiết mục Love sand

HIEUTHUHAI bị chỉ trích vì vũ đạo phản cảm

Ngay sau khi đoạn video trình diễn của HIEUTHUHAI được lan truyền, dân mạng chia phe tranh luận sôi nổi. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng phần thể hiện của nam rapper 26 tuổi này vượt quá giới hạn của một tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Có khán giả nhận xét loạt động tác như rút dây thắt lưng, bịt mắt, uốn người, lắc hông… khi kết hợp với phần nhạc có ca từ ẩn ý nói về tình dục khiến tiết mục trở nên phản cảm, thậm chí gợi dục. Dân mạng cũng bày tỏ lo ngại khi những đoạn clip này được chia sẻ không kiểm soát trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads… khiến các khán giả nhỏ tuổi cũng tiếp cận được.

Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn của HIEUTHUHAI cũng khiến dân mạng bàn luận. Nhiều ý kiến đánh giá chiếc áo này làm mất vẻ nam tính và gây cảm giác hơi sến súa so với phong cách trẻ trung, thời thượng của nam rapper.

Trang phục biểu diễn khiến cư dân mạng bàn luận được HIEUTHUHAI đăng tải trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Ngược lại, các khán giả, đặc biệt là người hâm mộ HIEUTHUHAI lại lên tiếng bênh vực, cho rằng đây là màn trình diễn đúng tinh thần ca khúc. Các fan cũng khen rapper sinh năm 1999 có phong cách biểu diễn cuốn hút, khiến sân khấu thật sự bùng nổ. Trang phục xuyên thấu, bó sát của anh cũng được bênh vực là nhằm tôn dáng, tăng hiệu ứng thị giác cho phần trình diễn.

Đây không phải là lần đầu phần trình diễn Love sand vấp phản ứng của khán giả. Thời điểm ra mắt trong chương trình Anh trai say hi, tiết mục này đã bị nhiều khán giả nhận xét là gợi cảm quá đà, cần được gắn mác 18+. Trước đó, Jsol từng cho biết anh là người đưa ra ý tưởng về đạo cụ. "Khi nghe nhạc, trong đầu tôi nghĩ ca khúc phải gợi cảm. Tôi đã bàn với nhóm trưởng sẽ dùng thắt lưng làm đạo cụ để mọi người dễ hình dung", anh chia sẻ.

Trước làn sóng tranh cãi, HIEUTHUHAI không đưa ra phản hồi. Thay vào đó, anh đăng tải loạt ảnh hậu trường từ đêm nhạc tại Las Vegas trên trang cá nhân cùng dòng chú thích: "Thank you, Las Vegas, for all the love. Truly grateful and fulfilled" (tạm dịch: Cảm ơn Las Vegas vì tất cả tình yêu. Thật sự biết ơn và mãn nguyện).