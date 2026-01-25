Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

QL28B Lâm Đồng: Cần cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh

Quế Hà
Quế Hà
25/01/2026 14:09 GMT+7

Tuyến quốc lộ 28B (QL28B) nối Phan Thiết - Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng đang được thi công nâng cấp, mở rộng, nhưng nhiều vị trí trên đèo Đại Ninh rất nguy hiểm cho xe cộ lưu thông không được cảnh báo.

Tuyến QL28B đang được các nhà thầu thi công với nhiều gói thầu. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, trong đó đoạn thuộc xã Ninh Loan (H.Đức Trọng, Lâm Đồng cũ), khoảng 20 km đã tráng nhựa thông suốt với QL20 và đang được sơn vạch trắng.

Ghi nhận cho thấy có nhiều chuyển biến về tiến độ thi công, so với cách đây 1 tháng.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ghi nhận tiến độ khá hơn với nhiều đoạn trên QL28B đã được thảm nhựa

ẢNH: QUẾ HÀ

Cảnh báo nguy hiểm trên đỉnh đèo Đại Ninh

Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến đỉnh đèo Đại Ninh (đoạn giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng cũ) thì hiện trường thi công rất bề bộn và nhếch nhác.

Tại nhiều vị trí, chúng tôi ghi nhận mặt đường nham nhở đá, có đoạn được tưới nước, có đoạn không được tưới nước, gây bụi mịt mù khi xe tải nặng thi công đi qua.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 2.

Khi xe thi công chạy qua, bụi mịt mù khiến xe khác phải dừng lại vì không nhìn rõ đường

ẢNH: QUẾ HÀ

Ở những vị trí thi công một bên, công nhân đóng cọc thép giữa đường lấy tim đường để cán nhựa, nhưng không hề có cảnh báo cho xe lưu thông. Đoạn đã trải thảm nhựa xong một bên, còn một bên đang thảm nhựa, nhưng không có người cảnh báo 2 đầu. Khi xe lưu thông đến đây có thể xảy ra tình trạng 2 xe "đụng đầu" nhau khiến một xe phải lùi lại nhường đường cho xe đối diện đi qua. Điều này rất nguy hiểm cho xe phải lùi nhường đường khi vị trí đó là dốc đá.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 3.

Đây là đoạn thi công nguy hiểm nhất trên đỉnh đèo Đại Ninh, xe của người dân phải nép vào sườn núi cho xe thi công đi qua

ẢNH: QUẾ HÀ

Đặc biệt, ở những đoạn cua "cùi chỏ" trên đỉnh đèo Đại Ninh, xe thi công tạo làn đường mới, đào đường sâu tới 2 m. Để lại một bên đường rất gồ ghề, nhưng không có cảnh báo.

Xe cộ lưu thông qua đây rất nguy hiểm, nếu sơ ý một chút là có thể rớt xuống "hầm sâu" 2 m. Thậm chí xe lưu thông đến đoạn này khi gặp xe thi công không nhường đường, đành phải lùi lại, trong khi mặt đường là đoạn dốc, đá hộc to lởm chởm, rất nguy hiểm.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 4.

Hai xe đối diện "đụng đầu" nhau bên vách núi đá, bên cạnh là vực sâu 2 mét đang thi công nhưng không hề có cảnh báo

ẢNH: QUẾ HÀ

Còn có những chỗ đang thi công ở đoạn xuống đèo (thuộc địa bàn xã Phan Sơn, trước đây thuộc H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), đơn vị thi công không giăng dây cảnh báo cho các phương tiện lưu thông. Sát mép đường là vực sâu, nhưng không hề có dây phản quang cảnh báo như quy định bắt buộc đối với các nhà thầu thi công giao thông.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 5.

Phía bên phải là vực thẳm, nhưng không có cảnh cáo hoặc dây giăng phản quang cho xe cộ lưu thông cảnh giác

ẢNH: QUẾ HÀ

Xe 4 chỗ cần cân nhắc khi đi QL28B ở thời điểm hiện tại

Tài xế T.H.Q (người Phan Thiết) thường đi tuyến Đà Lạt - Phan Thiết chia sẻ: Khi lưu thông qua đây, nên chọn ban ngày. Các xe cá nhân, đặc biệt là xe 4 chỗ gầm thấp cần cân nhắc khi đi tuyến đường này trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, không nên lưu thông vào ban đêm, vì nhiều đoạn sát vực sâu không có đèn cảnh báo, tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 6.

Nhiều đoạn thi công không có biển báo

ẢNH: QUẾ HÀ

Ngày 21.1 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dẫn đầu, đã kiểm tra tiến độ thi công, nâng cấp và công tác giải phóng mặt bằng QL28B. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, ông Võ Ngọc Hiệp đánh giá tiến độ thi công đã nhanh hơn, nhưng cơ bản vẫn không đáp ứng yêu cầu mà Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 7.

Đây là đoạn bắt đầu đổ đèo Đại Ninh về phía xã Phan Sơn, hiện tại rất khó lưu thông, xe chạy qua đoạn cùi chỏ này cần hết sức cảnh giác

ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều nhà thầu chưa tập trung nguồn lực, máy móc, nhân công để thi công dù đã có mặt bằng. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn nhiều trường hợp vướng mắc thủ tục pháp lý, chưa bàn giao hết mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 8.

Tài xế khuyến cáo xe 4 chỗ gầm thấp không nên chọn lưu thông QL28B trong thời điểm này

ẢNH: QUẾ HÀ

Trong bối cảnh sân bay Liên Khương phải đóng cửa vào đầu tháng 3.2026 để sửa chữa, nhu cầu đi lại bằng đường bộ kết nối với Đà Lạt là rất lớn.

Trong khi tuyến QL28B là tuyến huyết mạch, xe cộ từ TP.HCM theo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đến nút giao Lương Sơn có thể rẽ vào QL28B để lên Đà Lạt là tuyến đường gần nhất.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 9.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) đang nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công QL28B (ảnh chụp tại chân đèo Đại Ninh, ngày 21.1)

ẢNH: CTV

Do vậy, việc thi công khẩn trương và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, xe cộ lưu thông dịp cận kề Tết Nguyên đán 2026 này là sự đòi hỏi rất lớn từ người dân đối với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nâng cấp QL28B.

Cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh , tuyến QL28B Lâm Đồng - Ảnh 10.

Nhu cầu lưu thông qua tuyến QL28B của người dân trong dịp Tết Nguyên đán là rất cao, đòi hỏi tiến độ thi công phải nhanh hơn nữa

ẢNH: QUẾ HÀ

Tin liên quan

Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Toàn tuyến QL28B đang nâng cấp, mở rộng nhưng nhiều hạng mục cầu và tuyến nắn thi công chậm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ và chuẩn bị phương án thay thế để đẩy nhanh thi công.

Khám phá thêm chủ đề

QL28B phan thiết Đèo Đại Ninh Đà Lạt tỉnh bình thuận Lâm Đồng cảnh báo nguy hiểm Quốc lộ 28B
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận