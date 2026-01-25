QL28B Lâm Đồng: Cần cảnh báo nguy hiểm cho xe lưu thông trên đèo Đại Ninh

Tuyến QL28B đang được các nhà thầu thi công với nhiều gói thầu. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, trong đó đoạn thuộc xã Ninh Loan (H.Đức Trọng, Lâm Đồng cũ), khoảng 20 km đã tráng nhựa thông suốt với QL20 và đang được sơn vạch trắng.

Ghi nhận cho thấy có nhiều chuyển biến về tiến độ thi công, so với cách đây 1 tháng.

Ghi nhận tiến độ khá hơn với nhiều đoạn trên QL28B đã được thảm nhựa ẢNH: QUẾ HÀ

Cảnh báo nguy hiểm trên đỉnh đèo Đại Ninh

Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến đỉnh đèo Đại Ninh (đoạn giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng cũ) thì hiện trường thi công rất bề bộn và nhếch nhác.

Tại nhiều vị trí, chúng tôi ghi nhận mặt đường nham nhở đá, có đoạn được tưới nước, có đoạn không được tưới nước, gây bụi mịt mù khi xe tải nặng thi công đi qua.

Khi xe thi công chạy qua, bụi mịt mù khiến xe khác phải dừng lại vì không nhìn rõ đường ẢNH: QUẾ HÀ

Ở những vị trí thi công một bên, công nhân đóng cọc thép giữa đường lấy tim đường để cán nhựa, nhưng không hề có cảnh báo cho xe lưu thông. Đoạn đã trải thảm nhựa xong một bên, còn một bên đang thảm nhựa, nhưng không có người cảnh báo 2 đầu. Khi xe lưu thông đến đây có thể xảy ra tình trạng 2 xe "đụng đầu" nhau khiến một xe phải lùi lại nhường đường cho xe đối diện đi qua. Điều này rất nguy hiểm cho xe phải lùi nhường đường khi vị trí đó là dốc đá.

Đây là đoạn thi công nguy hiểm nhất trên đỉnh đèo Đại Ninh, xe của người dân phải nép vào sườn núi cho xe thi công đi qua ẢNH: QUẾ HÀ

Đặc biệt, ở những đoạn cua "cùi chỏ" trên đỉnh đèo Đại Ninh, xe thi công tạo làn đường mới, đào đường sâu tới 2 m. Để lại một bên đường rất gồ ghề, nhưng không có cảnh báo.

Xe cộ lưu thông qua đây rất nguy hiểm, nếu sơ ý một chút là có thể rớt xuống "hầm sâu" 2 m. Thậm chí xe lưu thông đến đoạn này khi gặp xe thi công không nhường đường, đành phải lùi lại, trong khi mặt đường là đoạn dốc, đá hộc to lởm chởm, rất nguy hiểm.

Hai xe đối diện "đụng đầu" nhau bên vách núi đá, bên cạnh là vực sâu 2 mét đang thi công nhưng không hề có cảnh báo ẢNH: QUẾ HÀ

Còn có những chỗ đang thi công ở đoạn xuống đèo (thuộc địa bàn xã Phan Sơn, trước đây thuộc H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), đơn vị thi công không giăng dây cảnh báo cho các phương tiện lưu thông. Sát mép đường là vực sâu, nhưng không hề có dây phản quang cảnh báo như quy định bắt buộc đối với các nhà thầu thi công giao thông.

Phía bên phải là vực thẳm, nhưng không có cảnh cáo hoặc dây giăng phản quang cho xe cộ lưu thông cảnh giác ẢNH: QUẾ HÀ

Xe 4 chỗ cần cân nhắc khi đi QL28B ở thời điểm hiện tại

Tài xế T.H.Q (người Phan Thiết) thường đi tuyến Đà Lạt - Phan Thiết chia sẻ: Khi lưu thông qua đây, nên chọn ban ngày. Các xe cá nhân, đặc biệt là xe 4 chỗ gầm thấp cần cân nhắc khi đi tuyến đường này trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, không nên lưu thông vào ban đêm, vì nhiều đoạn sát vực sâu không có đèn cảnh báo, tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Nhiều đoạn thi công không có biển báo ẢNH: QUẾ HÀ

Ngày 21.1 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dẫn đầu, đã kiểm tra tiến độ thi công, nâng cấp và công tác giải phóng mặt bằng QL28B. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, ông Võ Ngọc Hiệp đánh giá tiến độ thi công đã nhanh hơn, nhưng cơ bản vẫn không đáp ứng yêu cầu mà Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra.

Đây là đoạn bắt đầu đổ đèo Đại Ninh về phía xã Phan Sơn, hiện tại rất khó lưu thông, xe chạy qua đoạn cùi chỏ này cần hết sức cảnh giác ẢNH: QUẾ HÀ

Nhiều nhà thầu chưa tập trung nguồn lực, máy móc, nhân công để thi công dù đã có mặt bằng. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn nhiều trường hợp vướng mắc thủ tục pháp lý, chưa bàn giao hết mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tài xế khuyến cáo xe 4 chỗ gầm thấp không nên chọn lưu thông QL28B trong thời điểm này ẢNH: QUẾ HÀ

Trong bối cảnh sân bay Liên Khương phải đóng cửa vào đầu tháng 3.2026 để sửa chữa, nhu cầu đi lại bằng đường bộ kết nối với Đà Lạt là rất lớn.

Trong khi tuyến QL28B là tuyến huyết mạch, xe cộ từ TP.HCM theo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đến nút giao Lương Sơn có thể rẽ vào QL28B để lên Đà Lạt là tuyến đường gần nhất.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) đang nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công QL28B (ảnh chụp tại chân đèo Đại Ninh, ngày 21.1) ẢNH: CTV

Do vậy, việc thi công khẩn trương và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, xe cộ lưu thông dịp cận kề Tết Nguyên đán 2026 này là sự đòi hỏi rất lớn từ người dân đối với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nâng cấp QL28B.