Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm các xã, phường bị ngập lụt

Ngày 7.12, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm các khu vực bị ngập lụt tại xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm và P.Hàm Thắng (thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ). Cùng đi với đoàn có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi đời sống người dân, chia sẻ những mất mát mà bà con phải gánh chịu sau đợt mưa lũ từ tối 3 đến 5.12, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu và thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa. Để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống, đoàn công tác đã trao 2 tấn gạo và 75 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng ở xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm và P.Hàm Thắng.

Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm khu vực ngập lụt ở xã Hàm Liêm ẢNH: D.T

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao công tác chủ động sơ tán, di dời người dân của chính quyền các xã, đã kịp thời đưa hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn ngay trong đêm 3.12, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho bà con. Ông đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại từng khu vực, kiến nghị các sở ngành tham mưu cho tỉnh những bất cập, thiệt hại. Tuyệt đối không được để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch hoặc thiếu chỗ ở an toàn do bị ngập nhà cửa.

Theo lãnh đạo địa phương, mặc dù đã có sự chuẩn bị trước do nắm thông tin hồ Sông Quao xả điều tiết và có "kinh nghiệm" từ trận lũ cách đây chỉ một tháng, nhưng thiệt hại lần này tại các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm và P.Hàm Thắng vẫn rất lớn. Nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân còn gặp vô vàn khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng xã Hàm Thuận, xã Hàm Liêm và P.Hàm Thắng, mỗi địa phương 2 tấn gạo và 75 phần quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng) ẢNH: D.T

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều địa phương của tỉnh Bình Thuận (cũ) chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề. Riêng xã Hàm Thuận Bắc có 612 căn nhà bị ngập lụt; xã Hàm Thuận ghi nhận hơn 800 căn bị ngập; xã Hàm Liêm với trên 400 căn ngập; đặc biệt P.Hàm Thắng, nơi nằm ở cuối nguồn sông Cái, có tới 2.800 căn nhà chìm sâu trong nước. Chính quyền phải “vật lộn” sơ tán gần 3.000 hộ dân, nhiều thôn bị chia cắt hoàn toàn đến tận trưa 5.12. Hàng nghìn ha thanh long, rau màu, cùng gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc hư hỏng do nước lũ lên quá nhanh.

Không chỉ vậy, các xã phía bắc Bình Thuận (cũ) như Hồng Sơn (ngập 500 căn nhà), Sông Lũy, Lương Sơn, Bắc Bình đều bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản. Tại xã Liên Hương, việc xả điều tiết hồ Lòng Sông với lưu lượng 1.200 m³/giây khiến hơn 35 tàu, thuyền của ngư dân bị trôi và hư hại.

Lãnh đạo nhiều địa phương nhận định, lưu lượng xả điều tiết tăng quá nhanh, thậm chí có thời điểm thông báo trong đêm và cách nhau chỉ nửa giờ, khiến công tác di dời người dân gặp nhiều khó khăn. Các xã, phường đề nghị với đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, xem xét, điều chỉnh quy trình xả lũ để giảm thiểu rủi ro cho người dân trong các đợt mưa lũ về sau.