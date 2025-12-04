Lâm Đồng: Lũ về nhanh, di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân Hàm Liêm, Hàm Thuận

Lũ về quá nhanh, khẩn cấp di dời dân

Việc di dời khẩn cấp người dân vùng bị ngập sâu được chính quyền các xã (đều thuộc H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) tiến hành khẩn trương.

Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm Nguyễn Văn Hùng cho biết, lũ về quá nhanh, khiến việc di dời dân phải thật nhanh hơn nữa. Tính đến 10 giờ sáng nay, xã Hàm Liêm đã di dời dân khoảng 120 hộ ven sông Cái do nước dâng cao. "Sáng nay vẫn có 6 hộ dân không chịu di dời, chúng tôi đang vận động để trưa nay phải di dời hết toàn bộ các hộ dân ở vùng nguy hiểm", ông Hùng nói.

Các lực lượng dùng ca nô đưa dân thuộc xã Hàm Liêm đến nơi an toàn ẢNH: Q.H.

Còn ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết, toàn xã có nhiều khu vực bị ngập sâu và ngập rất nhanh, như thôn Ku Kê, Dốc Lăng, thôn 1, thôn 2 của xã Thuận Minh cũ, thôn Lâm Hòa (sau Bệnh viện Hàm Thuận Bắc), thôn Lâm Giáo... 10 thôn bị ngập, phải di dời dân. "Thôn nào cũng ngập sâu, nguy hiểm, xã đã huy động nhiều lực lượng đưa hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn, hiện công tác di dời dân khẩn cấp vẫn đang tiến hành tại xã Hàm Thuận, vì nước lũ vẫn đang về rất nhanh", ông Ngọc Anh nói nhanh.

Vị trí ngập sâu gần QL28 thuộc xã Hàm Thuận (H.Hàm Thuận Bắc cũ) ẢNH: Q.H.

Gần 100 người bị kẹt giữa đường trên tuyến QL28

Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc Trần Thị Mỹ Lệ cho biết, do biết trước được lưu lượng xả tràn hồ Sông Quao có thể có lũ, kết hợp mưa suốt đêm qua nên xã Hàm Thuận Bắc chủ động di dời hàng trăm hộ dân suốt từ 20 giờ đêm qua 3.12 đến sáng nay.

Các lực lượng công an, quân sự xã Hàm Thuận di dời dân đến nơi an toàn sáng nay 4.12 ẢNH: Q.H.

Người dân xã Hàm Thuận Bắc được đưa đến trú tạm tại trường học từ đêm 3.12 ẢNH: MỸ LỆ

Theo bà Lệ, tính đến trưa nay, đã di dời được gần 500 hộ nhưng xã thiếu phương tiện cứu hộ, mới cứu hộ được 2 điểm nguy hiểm có thể ngập sâu. "Vẫn còn lại 2 điểm người dân phải lên mái nhà", bà Lệ trao đổi với PV Thanh Niên.

Cụ thể, ở thôn Lâm Giang và thôn Phú Thái, xã đã di dời 200 hộ, đưa vào trường học trú tạm. Nhưng theo bà Lệ, sông Cà Tót nước đang về lớn hơn, khả năng điều tiết nước hồ Sông Quao đến trưa nay sẽ tăng cao nên vẫn phải chủ động đưa hết dân vùng ven sông Cái ra ngoài, nhất là khu vực xã Thuận Hòa cũ.

Các lực lượng của xã Hàm Thuận Bắc và công an đang giải phóng điểm sạt lở trên QL28 nối Phan Thiết - Di Linh để giải cứu khoảng 100 người đang bị kẹt trong đêm qua ẢNH: MỸ LỆ

Cũng theo bà Trần Thị Mỹ Lệ, tuyến QL28 (đường lên xã Di Linh) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí từ Km 41 đến Km 53 (thuộc xã Thuận Hòa cũ), gần 100 người bị kẹt giữa đường cùng hàng chục ô tô trong đêm qua, chưa ra khỏi vùng sạt lở. Các lực lượng của xã Hàm Thuận Bắc đang phối hợp lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Hàm Thuận Bắc giải phóng lượng đất đá để thông đường.