Sạt lở gần cầu Đơn Dương, di dời khẩn cấp 6 hộ dân

Sáng 1.12, tại buổi họp trực tuyến do ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, thúc đẩy thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" khẩn trương xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau lũ lịch sử; lãnh đạo xã D'Ran cấp báo về vụ sạt lở vừa xảy ra trên địa bàn.

Phía bờ Tây sông Đa Nhim, hạ lưu cầu Đơn Dương có 6 căn nhà vừa bị sạt lở, bị sập ẢNH: L.V.

Nước rút vẫn tiếp tục sạt lở

Từ đầu cầu xã D'Ran, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, sau khi nước lũ tiếp tục rút, sạt lở xảy ra phía bờ Tây sông Đa Nhim, hạ lưu cầu Đơn Dương làm 6 căn nhà bị sạt xuống sông 1/3 nhà, phía bên kia cầu 3 hộ có nguy cơ sạt lở.

Một ngôi nhà gần cầu Đơn Dương bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: T.Q.K

Ngôi nhà chỏng chơ bên sông Đa Nhim ẢNH:T.Q.K

Ông Dũng cho biết, ngay khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền xã D'Ran đã khẩn trương hỗ trợ di dời 6 hộ dân vừa bị sạt lở đến nơi an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau đợt lũ lịch sử, xã D'Ran là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 1.320 ha diện tích canh tác bị lũ cuốn phăng, trong đó có hàng trăm ha nhà lưới nhà kính sản xuất rau. Khi nước chưa rút hết, trên địa bàn xã D'Ran lại liên tiếp xảy ra sụt lún sạt trượt đất trên đồi Ba Lá Xanh chạy dọc bên dưới là QL27 nối Đà Lạt và Phan Rang (Khánh Hòa). Theo đó xã D'Ran buộc phải di dời hàng chục hộ hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt trượt.

Phải thần tốc làm nhà ở cho dân

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, toàn tỉnh có 76 căn nhà bị sập hoàn toàn phải xây dựng mới, tỉnh thống nhất mức hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, có 749 nhà bị hư hỏng được hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng/căn. Trong đó, riêng xã D'Ran có 46 căn nhà bị hư hỏng bị sập một phần, 17 căn hư hại hoàn toàn (chưa kể 6 căn mới bị sạt lở), cần phải xây dựng mới.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, thúc đẩy thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau lũ lịch sử ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi nghe các địa phương và lãnh đạo các sở ngành báo cáo, ông Hồ Văn Mười chỉ đạo các sở, ngành phải cùng các xã, phường thần tốc làm nhà ở cho dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các hộ dân không có nhà ở các xã, phường phải rà soát lại đất tái định cư, để xin cấp có thẩm quyền cấp đất cho dân làm nhà ở, đặc biệt với xã D'Ran.

Cũng theo ông Mười, với những hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp ổn định lâu năm, các sở ngành nghiên cứu nếu hợp nhất được đưa vào quy hoạch đất ở thì tạo điều kiện cho dân. Trước mắt, tạo điều kiện cho dân dựng nhà lắp ghép trên đất nông nghiệp để sớm có nhà ở. Với nhà xây dọc hành lang sông suối bị lũ cuốn, nếu xác minh đó là nhà ở duy nhất phải tạo điều kiện cho dân làm nhà trên đất nông nghiệp, đồng thời buộc cam kết đây là nhà tạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: "Không thể "treo" không làm nhà cho dân. Phải thần tốc để dân có nhà ở sớm nhất, Thủ tướng cho thời gian 2 tháng, chúng ta phải làm xong". Ông Mười yêu cầu các xã, phường trước 15 giờ ngày 1.12 phải có báo cáo cụ thể, phân loại nhà bị hư hỏng để đề xuất hỗ trợ cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm tính xác thực và thực trạng của nhà bị trôi, bị hư hỏng, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho dân.

Ông Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khẳng định lực lượng quân đội sẵn sàng đồng hành với tỉnh xây dựng nhà ở do người dân. ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi họp, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, lực lượng Quân đội và Công an sẵn sàng hỗ trợ các địa phương tham gia xây dựng nhà ở cho dân theo tinh thần "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại và sẽ xong trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.