Chưa thể nhận nhà đất 'vàng' sau 13 năm được trả: Phường Vũng Tàu nói gì?

Do có sở vắng mặt nên chưa thống nhất ý kiến

Sau khi Thanh Niên có bài viết "Tỉnh trả lại nhà nhưng hơn 10 năm 'khổ chủ' vẫn chưa được nhận tài sản", ngày 22.1, một lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu đã có phản hồi.

Vị lãnh đạo này cho biết phường đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị tham mưu văn bản lần thứ 3 gửi các sở, ngành TP.HCM. Trong đó đề nghị các cơ quan này sớm có ý kiến liên quan đến việc tổ chức thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật tại nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu (TP.HCM); trước đây là phường 3, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu là vị trí đất "vàng". Dù nhà nước đã có quyết định trả lại cho hộ dân nhưng hơn 10 năm nay "khổ chủ" vẫn chưa được nhận ẢNH: NGUYỄN LONG

"Dù phường đã nhiều lần có văn bản đề nghị có ý kiến để phối hợp thực hiện bản án, bàn giao nhà đất cho chủ nhà nhưng các sở, ngành của TP.HCM chưa phản hồi hoặc có kết quả rà soát, giải quyết bằng văn bản của các cơ quan liên quan", lãnh đạo này nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, để có cơ sở tổng hợp, tham mưu, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định pháp luật, trước đó phường đã có thư mời các sở, ngành kiểm tra hiện trạng.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra, Sở Tài chính TP.HCM cung cấp thông báo chưa thu hồi giấy phép kinh doanh tại vị trí này. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vắng mặt nên chưa thống nhất được các nội dung liên quan.

Theo ghi nhận của PV ngày 22.1, tại căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu vẫn đang hoạt động kinh doanh quán lẩu cá đuối.

Như Thanh Niên thông tin, căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu là của ông Phạm Ngọc Hiền. Năm 1984, ông Phạm Ngọc Hiền đi nước ngoài thăm gia đình, có làm đơn đề nghị cho nhà nước mượn căn nhà của mình để sử dụng vào việc công ích. Ông Hiền có nêu sau khi về nước thì đề nghị nhà nước trả lại nhà cho mình.

Thế nhưng năm 1997, Sở Địa chính, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ký hợp đồng cho Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (là doanh nghiệp nhà nước) thuê đất (hơn 850 m2) tại số 6 Trần Hưng Đạo làm văn phòng, với thời hạn 50 năm.

Năm 2001, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty CP dịch vụ đầu tư. Năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hơn 850 m2) cho công ty này để sử dụng vào mục đích làm văn phòng.

Căn nhà đang là quán bán lẩu cá đuối ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 2005, khi còn định cư ở nước ngoài, ông Hiền đã làm đơn ủy quyền cho người khác đòi lại nhà. Ngày 2.5.2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành quyết định trả lại căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo cho ông Hiền.

Khi ông Hiền chưa được nhận nhà thì năm 2014, Công ty CP dịch vụ đầu tư khởi kiện quyết định trả nhà của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì cho rằng công ty bị ảnh hưởng quyền lợi.

Cấp sơ thẩm sau đó bác đơn của công ty này. Tiếp đó, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có bản án giám đốc thẩm công nhận việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định trả lại nhà là đúng quy định pháp luật. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở Xây dựng tham mưu việc thi hành án.

Tuy nhiên, Công ty CP dịch vụ đầu tư lại tiếp tục khởi kiện các quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ngày 10.9.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM đã có bản án phúc thẩm tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của Công ty CP dịch vụ đầu tư.

Dù các bản án đã có hiệu lực và ngày 24.12.2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có văn bản kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trả lại nhà, nhưng đến nay ông Hiền vẫn chưa được giao tài sản.

Chưa giải quyết dứt điểm

Theo ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, vụ việc kiến nghị của chủ căn nhà số 6 Trần Hưng Đạo đã tồn tại, kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ; đã có bản án, quyết định của các cơ quan thẩm quyền nhưng việc tổ chức thực hiện còn vướng mắc, chậm, chưa giải quyết dứt điểm.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu đề nghị xử lý nghiêm minh, không để tiếp tục kéo dài vụ việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Võ Văn Dũng đề nghị Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu yêu cầu UBND phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, làm rõ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và nội dung vượt thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, không để tiếp tục kéo dài vụ việc.

Trường hợp đơn vị, tổ chức bị thu hồi nhà đất không chấp hành, cố tình kéo dài thời gian thì tham mưu đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Ông Dũng cũng đề nghị UBND phường Vũng Tàu hướng dẫn ông Phạm Ngọc Hiền thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.