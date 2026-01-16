Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cải tạo 9 khu 'đất vàng' làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì về hiệu quả đô thị?
Video Thời sự

Cải tạo 9 khu 'đất vàng' làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì về hiệu quả đô thị?

Sầm Ánh - Chung Phát
16/01/2026 10:44 GMT+7

Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng trước thông tin 9 khu “đất vàng” tại trung tâm TP.HCM sẽ được cải tạo thành vườn hoa, công viên phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, 9 khu “đất vàng” đang bị bỏ trống tại các phường trung tâm như: phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, sẽ được chỉnh trang, cải tạo để trở thành công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước thông tin này, nhiều người dân TP.HCM bày tỏ sự vui mừng và ủng hộ chủ trương của thành phố, cho rằng việc tận dụng tạm thời các khu đất bỏ hoang để làm không gian công cộng sẽ giúp đô thị thông thoáng hơn, tăng mảng xanh và đáp ứng nhu cầu vui chơi trong dịp lễ, tết.

Cải tạo 9 khu “đất vàng” làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hơn 60 năm sinh sống tại khu vực cạnh khu đất số 87 Cống Quỳnh (thuộc phường Cầu Ông Lãnh), ông Trương Quang Oanh kỳ vọng việc cải tạo sớm được triển khai để tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu vực trung tâm.

Khu “đất vàng” tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng), có 4 mặt tiền đường Pasteur - Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu, hiện vẫn đang được quây kín bằng tôn. Tuy nhiên, bên trong các đơn vị đã bắt đầu dọn dẹp mặt bằng, chỉnh trang vỉa hè và không gian xung quanh để chuẩn bị mở không gian công cộng dịp Tết.

Cải tạo 9 khu “đất vàng” làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 2.

Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, P.Cầu Ông Lãnh

ẢNH: SẦM ÁNH

Cải tạo 9 khu “đất vàng” làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì về hiệu quả đô thị?

Sau chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đã cùng các đơn vị và doanh nghiệp tài trợ khảo sát hiện trường các khu đất để lên kế hoạch chỉnh trang.

Cụ thể, 3 khu đất: 8 - 12 Lê Duẩn; 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du, 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) sẽ do Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth tài trợ, đề xuất phương án cải tạo thành công viên tạm, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đối với 4 khu đất tại: 135 Nguyễn Huệ - số 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (phường Bến Thành), các chủ đầu tư dự án phối hợp Công ty TNHH thương mại dịch vụ Great Wealth để tổ chức chỉnh trang đô thị.

Riêng khu đất 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt được giao đề xuất phương án chỉnh trang. Còn khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) tiếp tục được Tập đoàn Masterise tài trợ kinh phí cải tạo, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM thực hiện.

Cải tạo 9 khu “đất vàng” làm công viên đón tết: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 3.

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng)

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, các công viên, vườn hoa tạm thời sẽ được thực hiện theo hướng xã hội hóa, phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, các khu đất này sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

