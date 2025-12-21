TP.HCM cải tạo vỉa hè trung tâm, người dân mong sớm hoàn thiện

Những ngày cuối năm 2025, TP.HCM đang đẩy mạnh công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và nâng cao mỹ quan đô thị.

Tại đường Phạm Ngũ Lão, đoạn vỉa hè giáp ga Metro Bến Thành, công tác lát đá vỉa hè đang được triển khai. Các hạng mục được thi công liên tục để kịp tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách khu vực trung tâm.

Theo đó, vật liệu sử dụng đồng bộ là đá granite, loại đá có độ bền cao, chịu lực tốt, hạn chế trơn trượt và phù hợp với điều kiện khai thác vỉa hè đô thị. Việc thay thế các mảng vỉa hè xuống cấp được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng bong tróc, hư hại bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Trong quá trình thi công, việc di chuyển trên một số đoạn vỉa hè còn dang dở, nền cát và vật liệu xây dựng khiến người đi bộ gặp không ít bất tiện. Do đó, nhiều người dân mong muốn tiến độ được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện mặt bằng, bảo đảm việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Theo kế hoạch chỉnh trang đô thị, TP.HCM đã và đang triển khai cải tạo hàng chục tuyến vỉa hè trên địa bàn. Đến nay, khoảng 91 tuyến với tổng chiều dài gần 92 km đã được đưa vào danh sách thực hiện, với nguồn kinh phí dự kiến hơn 442 tỉ đồng. Trong đó, nhiều tuyến đã hoàn tất, số còn lại đang tiếp tục thi công theo lộ trình từng giai đoạn.