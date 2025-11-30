TP.HCM dự kiến mở rộng đường Tôn Thất Thuyết với 6 làn xe

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Tuyến đường mở rộng dài khoảng 3.4 km, mở rộng từ 7–8 m (2 làn xe) hiện hữu lên khoảng 26–27 m, tương đương với 6 làn xe.

Trước thông tin trên, nhiều người dân kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai thực tế, mang lại diện mạo mới cho khu vực vốn chật hẹp, đông đúc này.

Đường Tôn Thất Thuyết với 2 làn xe, thường xuyên kẹt xe do đông đúc phương tiện qua lại ẢNH: SẦM ÁNH

Theo tờ trình, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 2.203 tỉ đồng, gồm hơn 737 tỉ cho xây lắp và 1.466 tỉ cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau rà soát và cập nhật theo quy định mới, tổng mức đầu tư được đề xuất tăng lên hơn 5.554 tỉ đồng, chủ yếu do mở rộng phạm vi, tăng khối lượng xây dựng, cập nhật đơn giá - định mức mới và bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 1.466 tỉ đồng lên hơn 3.976 tỉ đồng.

Dù đã nghe thông tin liên quan đến việc giải phóng mặt bằng nhiều năm qua, bà Châu Thị Nhân, buôn bán nước uống ngay ven đường vẫn mong chờ dự án sớm khởi động.

Bà Châu Thị Nhân, buôn bán nước uống ngay ven đường vẫn mong chờ dự án sớm khởi động ẢNH: NGÔ DUY

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và phát triển công viên ven Kênh Tẻ sau nhiều năm chờ đợi đang được tái khởi động theo chủ trương mới, với quy mô, vốn và quy hoạch đồng bộ hơn. Nếu được thực hiện đúng kế hoạch, khu vực ven kênh không chỉ có “đường rộng, đẹp, hiện đại”, mà còn có “công viên xanh, bờ kè an toàn, không gian sống lý tưởng”, điều mà bao người dân nơi đây mong đợi lâu nay.